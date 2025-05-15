TÜRSAB WTTC Üyesi Oldu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), küresel turizm sektörünün önde gelen meslek kuruluşlarından Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'ne (WTTC) üye oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanında seyahat ve turizm alanında faaliyet gösteren 200 üst yönetici (CEO), Başkan ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın yer aldığı WTTC, aynı zamanda turizm sektörünün yönünü ve geleceğini belirleyen önemli kuruluşlar biri olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi gibi önemli bir uluslararası yapıya dahil olmanın önemine dikkati çekti.

Bağlıkaya, WTTC'nin uluslararası yapısıyla TÜRSAB'a değer katacağına, aynı şekilde TÜRSAB'ın da yarım asrı aşan bilgi ve deneyimiyle WTTC'ye önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"WTTC ve TÜRSAB arasındaki karşılıklı sinerjiden dünya turizmi kazançlı çıkacaktır. TÜRSAB, Türk turizminin uluslararası düzeyde temsil edilmesi noktasında çok önemli görevler üstleniyor. WTTC ile kurulan bu ortaklık sayesinde TÜRSAB, politika, sürdürülebilirlik, inovasyon ve ekonomik büyüme gibi konularda daha geniş kapsamlı sektörel konularda dünya turizmine katkı sunmaya hazır."

"TÜRSAB'ın sahip olduğu uzmanlık, ortak vizyonumuza değerli katkılar sunacaktır"

WTTC Başkanı ve CEO'su Julia Simpson da TÜRSAB'ı seyahat ve turizmin önde gelen küresel seslerinin bulunduğu ağa dahil etmekten büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Türkiye'nin, küresel turizm ekonomisinin hayati bir parçası olduğunu kaydeden Simpson, "TÜRSAB'ın sahip olduğu uzmanlık, ortak vizyonumuza değerli katkılar sunacaktır. Sektör için daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelecek şekillendirmeye çalışırken, TÜRSAB'ın katkıları kapsayıcı büyümeye ve uzun vadeli dayanıklılığa önemli destek sağlayacaktır. TÜRSAB'ın aktif katılımını ve Türkiye'nin dinamik turizm sektörüyle bağlarımızı güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.