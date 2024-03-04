TÜSİAD'ın girişimcilik programı Yeditepe Üniversitesi'nde tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜSİAD'ın girişimcilik programı Yeditepe Üniversitesi'nde tamamlandı

TÜSİAD'ın düzenlediği 'Bu Gençlikte İŞ Var!' programının kapsamında gerçekleştirilen kamp, 14 ekibin katılımıyla Yeditepe Üniversitesi'nde tamamlandı. 5 aşamalı değerlendirme sürecini geçen 14 ekip, seçilen 10 ekip TÜSİAD üyeleriyle 2,5 ay boyunca çalışma fırsatı yakaladı. Kampta girişimciler, farklı konularda eğitim alırken iş fikirlerini geliştirme ve sektör profesyonelleriyle tanışma imkanı buldu.

04.03.2024 13:28
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) "Bu Gençlikte İŞ Var!" programının girişimcileri Yeditepe Üniversitesi'nde bir araya geldi.

TÜSİAD'tan yapılan açıklamaya göre, "İşbirliği ve Adaptasyon" ana temasıyla 26 Şubat-2 Mart'ta gerçekleştirilen kampa 14 ekibin yanı sıra konusunda uzman 50'ye yakın konuşmacı katıldı.

Ölçeklendirilebilir, sürdürülebilir ve globalleşme potansiyeli olan erken aşama girişimlere yönelik kurgulanan hızlandırma programı kapsamında 5 aşamalı değerlendirme sürecini geçen 14 ekip, yoğun kamp sürecini başarıyla tamamladı.

Etkinliğin son gününde TÜSİAD'da gerçekleştirilen sunumda 14 ekip girişimlerini dernek üyelerine sundu. Sunumların ardından seçilen 10 ekip TÜSİAD üyeleri ile 2,5 ay boyunca çalışma fırsatı yakaladı.

Toplam 6 gün süren kampta girişimciler, iş modeli doğrulamadan sürdürülebilir girişimciliğe, yurt dışına açılmadan etkin sunum tekniklerine kadar farklı konularda eğitim aldı. Kamp sırasında yapılan atölye çalışmalarında iş fikri sunumlarını geliştiren adaylar, girişimcilik ekosisteminden birçok isimle de tanışma imkanı yakaladı.

Kaynak: AA

Yeditepe Üniversitesi, Etkinlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD'ın girişimcilik programı Yeditepe Üniversitesi'nde tamamlandı - Son Dakika

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