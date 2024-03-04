TÜSİAD'ın girişimcilik programı Yeditepe Üniversitesi'nde tamamlandı

Ekonomi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) "Bu Gençlikte İŞ Var!" programının girişimcileri Yeditepe Üniversitesi'nde bir araya geldi.

TÜSİAD'tan yapılan açıklamaya göre, "İşbirliği ve Adaptasyon" ana temasıyla 26 Şubat-2 Mart'ta gerçekleştirilen kampa 14 ekibin yanı sıra konusunda uzman 50'ye yakın konuşmacı katıldı.

Ölçeklendirilebilir, sürdürülebilir ve globalleşme potansiyeli olan erken aşama girişimlere yönelik kurgulanan hızlandırma programı kapsamında 5 aşamalı değerlendirme sürecini geçen 14 ekip, yoğun kamp sürecini başarıyla tamamladı.

Etkinliğin son gününde TÜSİAD'da gerçekleştirilen sunumda 14 ekip girişimlerini dernek üyelerine sundu. Sunumların ardından seçilen 10 ekip TÜSİAD üyeleri ile 2,5 ay boyunca çalışma fırsatı yakaladı.

Toplam 6 gün süren kampta girişimciler, iş modeli doğrulamadan sürdürülebilir girişimciliğe, yurt dışına açılmadan etkin sunum tekniklerine kadar farklı konularda eğitim aldı. Kamp sırasında yapılan atölye çalışmalarında iş fikri sunumlarını geliştiren adaylar, girişimcilik ekosisteminden birçok isimle de tanışma imkanı yakaladı.