Tütün Mamulleri Ticaretinde Kayıt Dışılığın Önlenmesi İçin Yeni Düzenleme Yayımlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Tütün Mamulleri Ticaretinde Kayıt Dışılığın Önlenmesi İçin Yeni Düzenleme Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tütün mamulleri ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi ve özendirici unsurların ortadan kaldırılması amacıyla yeni düzenlemelerin yayımlandığını açıkladı. Yönetmelik değişikliği ile nargilelik tütün mamullerinde renklendirici kullanımı yasaklandı ve tütün mamullerinin üretim ve piyasaya arzında çeşitli düzenlemeler getirildi.

06.08.2024 11:41
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni düzenleme ile etkin bir takip mekanizması oluşturarak tütün mamulleri ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesini amaçladıklarını, aynı zamanda da özendirici birtakım unsurları ortadan kaldırdıklarını bildirdi.

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik öngören yönetmelik değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, söz konusu yönetmelikte; uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve gerekli birtakım unsurların eklenmesi amacıyla düzenlemeler yapıldığını vurguladı.

Bakan Yumaklı, düzenlemenin, kayıt dışı tütün mamulü ticaretiyle etkin mücadele edilmesi, tütün mamullerinin kullanımının teşvikinin ve özendirilmesinin önlenmesine yönelik hükümler içerdiğine dikkati çekerek şu bilgileri aktardı:

"Bakanlığımızdan piyasaya arz uygunluk belgelerinin verilmesinde uyulması zorunlu teknik düzenlemeler arasında yer alan Türk Standartlarında daha önce yapılan değişiklik sonrasında, (TS) 13444 Puro ve Sigarillo Standardındaki düzenlemeler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla değişiklik yapılması gereği hasıl oldu. Bu minvalde, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tütün mamullerinin üretim şeklinde ve piyasaya arzında birtakım düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Tütün mamulü ticaretinde kayıt dışılığı önlemeye yönelik etkin bir takip mekanizması oluşturuyor ve özendirici birtakım unsurları ortadan kaldırıyoruz."

Nargilelik tütün mamullerinde renklendirici kullanımı yasaklandı

Yönetmelik değişikliğiyle kayıt dışı tütün mamulü ticaretiyle mücadeleye yönelik şu yenilikler hayata geçirilecek:

Nargilelik tütün mamulü paketlerinde, içeriğindeki tütün oranının yazılması zorunlu olacak. Bunun denetlenmesi amacıyla gerekli altyapı hazırlıkları yürütülüyor. Nargilelik tütün mamulü iç ambalajı üzerine üretim tarihi ve kodlama bilgisi yazılacak. Nargilelik tütün mamulü paketleri silindir şeklinde olamayacak. Takip ve izlemeyi sağlamak amacıyla sigara paketlerinde kodlama bilgisi içeriği genişletilecek. Bu bağlamda, sigara paketlerinde üretime ait hat/makine numarası ile vardiya numarası gibi bilgiler ile asgari gün/ay/yıl kodlaması, diğer tütün mamullerinde asgari gün/ay/yıl kodlanması zorunlu hale getirildi.

Takip ve izlemeyi sağlamak amacıyla tütün mamulü paketleri üzerinde yer alan üretim tarihi bilgisinin asgari gün/ay/yıl olarak bulunması zorunlu oldu. Öte yandan, tütün mamulü kullanımının teşvik edilmesinin ve özendirilmesinin önlenmesine yönelik de nargilelik tütün mamulü üretiminde renklendirici kullanımı yasaklanırken sigara filtrelerinin silindirik form dışında herhangi bir şekilde olamayacağı düzenlemeyle hüküm altına alındı. Diğer taraftan, sektörde faaliyet gösteren firmalara, ürünlerini yönetmelik değişikliği ile getirilen düzenlemelere uygun hale getirmeleri için 31 Mart 2025 tarihine kadar geçiş süreci tanındı.

31 Aralık 2025 tarihinden sonra ise yönetmelik ile getirilen değişikliklere uygun olmayan ürünler piyasada bulunmayacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tütün Mamulleri Ticaretinde Kayıt Dışılığın Önlenmesi İçin Yeni Düzenleme Yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tütün Mamulleri Ticaretinde Kayıt Dışılığın Önlenmesi İçin Yeni Düzenleme Yayımlandı - Son Dakika
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