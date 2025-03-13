Tuz Sektörüne Yeşil Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Tuz Sektörüne Yeşil Destek

Tuz Sektörüne Yeşil Destek

KUZKA, 2024 Tuz Sektörü Programı kapsamında Çankırı'da bir projeyi destekleyecek.

13.03.2025 16:35
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan proje belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından ilan edilen "2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı" kapsamında 6. dönem başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri sona erdi. Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan proje Ajans Genel Sekreterliğince onaylandı.

Çankırı iline yönelik uygulanan program kapsamında KUZKA'ya sunulan projelerden, 1 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Sağlanacak destek ile Çankırı'da tuz ürünleri sektöründe katma değeri yüksek alternatif ürün üretimine yönelik danışmanlık hizmeti desteği sunulacak.

Desteklenmeye hak kazanan projenin başvuru sahibi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında en yakın zamanda proje sözleşmesinin imzalanması planlanıyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Çevre, Yaşam, Ajans, Son Dakika

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