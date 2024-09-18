TV+ ve TRT\'den Yeni İş Birliği

Ekonomi

TV+ ve TRT'nin dijital platformu tabii yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nden seçili maçların yanı sıra tabii orijinal dizileri ve TRT arşivinden sevilen içerikler iki yeni kanal aracılığıyla TV+ aboneleri ile buluşacak.

TV+ ve TRT'nin dijital platformu tabii'nin imza attığı üç yıllık anlaşma ile spor ve eğlence kategorisinde iki yeni kanal yayın hayatına başlıyor. Yeni kanallar, "tabii spor" ve "tabii tv" isimleriyle izleyiciyle buluşacak. Anlaşmayla TV+ kullanıcıları, tabii spor kanalında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin seçili maçlarını ve tabii tv kanalında ise seçili tabii orijinal dizilerini ve TRT arşivinden sevilen içerikleri izleyebilecek. Anlaşma çerçevesinde, her iki kanal da ilk aşamada sadece TV+ ve tabii platformlarında Premium abonelere sunulacak.

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, "Güçlü altyapımız ve yenilikçi servislerimizle tam 30 yıldır Türkiye'ye değer katıyoruz. Yaptığımız her işte olduğu gibi, dijital platform yayıncılığı alanında sunduğumuz Türkiye'nin süper içerik platformu TV+'ın da lider bir konuma yerleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Kullanıcılarımızın beklentilerini göz önüne alarak, yeni kanal ve içeriklerle TV+'ı büyütmeye devam ediyoruz. Ülkemizde sporun ve özellikle futbolun ne kadar çok sevildiğini biliyoruz. Bu doğrultuda sunduğumuz içeriklerimizi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin seçili maçları başta olmak üzere spor ve eğlence kategorilerinde birçok yeni içerikle zenginleştiriyoruz. TRT'ye, tabii platformuna ve iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol ise "Dünyanın sayılı yayıncılık markalarından biri olan TRT'nin dijital platformu tabii ile Turkcell'in dijital TV platformu TV+ arasında başlattığımız bu güçlü ortaklık, bizlere hem büyük bir gurur hem de heyecan veriyor. tabii olarak, kurulduğumuz ilk günden bu yana dijital yayıncılık alanında fark oluşturmayı, Türk dizi sektörüne yepyeni bir soluk getirmeyi ve nitelikli, özgün ve yerli içeriklerimizi her yaş grubundan seyirciyle buluşturmayı kendimize vazife edindik. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tümünü yayınlayan tek dijital platform olarak spor yayıncılığında da yeni bir dönemi başlattık. Bugün attığımız bu adımla, sınırsız eğlence ve keyif sunan içeriklerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ortaklığın, dijital yayıncılık dünyasında yeni kapılar açacağına ve izleyicilere daha zengin ve daha kaliteli içerikler sunulmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. TV+ ile iş birliğimizin hem sektörümüze hem de izleyicilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde görüş bildirdi.

tabii spor, TV+'ta 75 numaralı kanalda izleyicilerle buluşacak. Kanal, her maç gününde Avrupa Kupaları'ndan bir yabancı maçı TV+ ve tabii platformlarına özel olarak canlı yayınlayacak. TV+ kullanıcıları UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçları ile UEFA Konferans Ligi'nin seçili maçlarını tabii iş birliğiyle izleyebilecek. Temsilcilerimizin maçları ise TRT 1 ve TRT Spor'da yer almaya devam edecek. - İSTANBUL