TV+ ve TRT'den Yeni İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TV+ ve TRT'den Yeni İş Birliği

TV+ ve TRT\'den Yeni İş Birliği

TV+ ve TRT, UEFA maçları ve dizilerle iki yeni dijital kanal açtı: 'tabii spor' ve 'tabii tv'.

18.09.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV+ ve TRT'nin dijital platformu tabii yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nden seçili maçların yanı sıra tabii orijinal dizileri ve TRT arşivinden sevilen içerikler iki yeni kanal aracılığıyla TV+ aboneleri ile buluşacak.

TV+ ve TRT'nin dijital platformu tabii'nin imza attığı üç yıllık anlaşma ile spor ve eğlence kategorisinde iki yeni kanal yayın hayatına başlıyor. Yeni kanallar, "tabii spor" ve "tabii tv" isimleriyle izleyiciyle buluşacak. Anlaşmayla TV+ kullanıcıları, tabii spor kanalında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin seçili maçlarını ve tabii tv kanalında ise seçili tabii orijinal dizilerini ve TRT arşivinden sevilen içerikleri izleyebilecek. Anlaşma çerçevesinde, her iki kanal da ilk aşamada sadece TV+ ve tabii platformlarında Premium abonelere sunulacak.

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, "Güçlü altyapımız ve yenilikçi servislerimizle tam 30 yıldır Türkiye'ye değer katıyoruz. Yaptığımız her işte olduğu gibi, dijital platform yayıncılığı alanında sunduğumuz Türkiye'nin süper içerik platformu TV+'ın da lider bir konuma yerleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Kullanıcılarımızın beklentilerini göz önüne alarak, yeni kanal ve içeriklerle TV+'ı büyütmeye devam ediyoruz. Ülkemizde sporun ve özellikle futbolun ne kadar çok sevildiğini biliyoruz. Bu doğrultuda sunduğumuz içeriklerimizi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin seçili maçları başta olmak üzere spor ve eğlence kategorilerinde birçok yeni içerikle zenginleştiriyoruz. TRT'ye, tabii platformuna ve iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol ise "Dünyanın sayılı yayıncılık markalarından biri olan TRT'nin dijital platformu tabii ile Turkcell'in dijital TV platformu TV+ arasında başlattığımız bu güçlü ortaklık, bizlere hem büyük bir gurur hem de heyecan veriyor. tabii olarak, kurulduğumuz ilk günden bu yana dijital yayıncılık alanında fark oluşturmayı, Türk dizi sektörüne yepyeni bir soluk getirmeyi ve nitelikli, özgün ve yerli içeriklerimizi her yaş grubundan seyirciyle buluşturmayı kendimize vazife edindik. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tümünü yayınlayan tek dijital platform olarak spor yayıncılığında da yeni bir dönemi başlattık. Bugün attığımız bu adımla, sınırsız eğlence ve keyif sunan içeriklerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ortaklığın, dijital yayıncılık dünyasında yeni kapılar açacağına ve izleyicilere daha zengin ve daha kaliteli içerikler sunulmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. TV+ ile iş birliğimizin hem sektörümüze hem de izleyicilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde görüş bildirdi.

tabii spor, TV+'ta 75 numaralı kanalda izleyicilerle buluşacak. Kanal, her maç gününde Avrupa Kupaları'ndan bir yabancı maçı TV+ ve tabii platformlarına özel olarak canlı yayınlayacak. TV+ kullanıcıları UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçları ile UEFA Konferans Ligi'nin seçili maçlarını tabii iş birliğiyle izleyebilecek. Temsilcilerimizin maçları ise TRT 1 ve TRT Spor'da yer almaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans, Ekonomi, Eğitim, Dizi, Spor, Trt, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TV+ ve TRT'den Yeni İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:00 ABD Merkez Bankası FED, faizi yüzde 5,5 seviyesinden 50 baz puan indirerek yüzde 5’e çekti. ABD Merkez Bankası FED, faizi yüzde 5,5 seviyesinden 50 baz puan indirerek yüzde 5'e çekti.
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:14:44. #1.12#
SON DAKİKA: TV+ ve TRT'den Yeni İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement