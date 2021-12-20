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TZOB Başkanı Bayraktar, çiftçilerin Bağ-Kur prim ödemelerinde kolaylık talep etti Açıklaması - Son Dakika

TZOB Başkanı Bayraktar, çiftçilerin Bağ-Kur prim ödemelerinde kolaylık talep etti Açıklaması

20.12.2021 10:05
TZOB Başkanı Bayraktar, çiftçilerin Bağ-Kur prim ödemelerinde kolaylık talep etti Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni asgari ücretle çiftçilerin tarım Bağ-Kur primlerinin arttığını belirterek, prim ödemelerinde çiftçilere kolaylık sağlanması talebinde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni asgari ücretle çiftçilerin tarım Bağ-Kur primlerinin arttığını belirterek, prim ödemelerinde çiftçilere kolaylık sağlanması talebinde bulundu.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, yeni asgari ücret ve 28 günden 29 güne çıkarılan prim gün sayısı sonrası çiftçilerin tarım Bağ-Kur primlerinin yükseldiğine işaret etti.

Brüt asgari ücret yüzde 39,87 artarken çiftçilerin tarım Bağ-Kur primlerinin de yüzde 44,87 artarak 1151 liradan 1668 liraya çıktığını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Borcu bulunmayan çiftçilere verilen 5 puanlık Hazine desteği göz önünde bulundurulsa bile çiftçilerimizin ödeyeceği tarım Bağ-Kur primi aylık 985 liradan 1426 liraya yükseldi. Çiftçilerimiz işçi ve memurla aynı statüde değildir. İşvereni olmadığı için belirlenen primin tamamını kendisi ödemek zorundadır. Çiftçinin 2022 yılında tarım Bağ-Kur primini ödemesi bir hayli zorlaştı. Ancak çiftçilerimizin bu rakamları ödemesine imkan yoktur. Eğer müdahale edilmezse 2022 yılı prim oranlarındaki artış nedeniyle tarımda kayıt dışılık artacak, çiftçilerimiz sosyal güvenlik hakkından mahrum kalacaktır."

Bayraktar, devletten sosyal güvenlikte çiftçiyi desteklemesini talep ederek, "Tarım Bağ-Kur sigortası prim gün sayısı, 2008 yılında olduğu gibi 15 güne indirilmelidir. Bu durumda çiftçimizin ödeyeceği aylık prim 1668 liradan 863 liraya, Hazine desteği göz önünde bulundurulduğunda ise 738 liraya inecektir. Çiftçilerimizin içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde bu miktar bile çok yüksektir. Ayrıca çiftçilerimizin tarım Bağ-Kur primlerine uygulanan yüzde 5 oranındaki Hazine teşvik indirimi de enflasyon oranına göre yükseltilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çiftçilere yıpranma payı verilmeli"

Çiftçilerin çalıştığı fiziksel ortamların zorluğu yanında kuraklık, afet, ürünün para etmemesi gibi kaygı ve korkularla sürekli karşı karşıya olduğuna da dikkati çeken Bayraktar, çiftçilere fiziksel yıpranmanın yanında psikolojik yıpranma payı verilmesini de istedi.

Bayraktar, "Çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak, bütün çiftçilerimize çalıştıkları her yıl için 90 gün (4 yılda 1 yıl hesabıyla) yıpranma payı ilave edilmelidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, son 2 yılda toplam 172 bin 747 çiftçinin prim ödeyemeyecek güçte olduğunu muafiyet belgesi ile ispatlayarak tarım Bağ-Kur ödemekten vazgeçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılı dönemin dikkate alınarak, muafiyette geçen sürelerin borçlandırılması imkanı sağlanmalıdır. Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi için gençlerimizi ve kadın çiftçilerimizi tarımda tutmak için teşvik edici önlemler alınmalıdır. Ayrıca kadınların sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğum nedeniyle hizmet borçlanması yapılmalıdır. Devletimiz çiftçilerimizin sosyal güvenlik hakkını devlet eliyle verebilecek güçtedir. Ülkemizi besleyen çiftçilerimizi sosyal güvenlikten yoksun bırakmayacağına gönülden inanıyoruz."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Bağ Kur, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar, çiftçilerin Bağ-Kur prim ödemelerinde kolaylık talep etti Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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