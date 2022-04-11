Uber'den taksi şoförlerine akaryakıt desteği - Son Dakika
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Uber'den taksi şoförlerine akaryakıt desteği

11.04.2022 13:13
Uber'den taksi şoförlerine akaryakıt desteği

Uber Türkiye'de uygulamayı kullanan taksi şoförlerine özel akaryakıt desteğinde bulunma kararı aldığını duyurdu.

Uber Türkiye'de uygulamayı kullanan taksi şoförlerine özel akaryakıt desteğinde bulunma kararı aldığını duyurdu. Shell ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde Uber ile sık yolculuk yapan taksi şoförlerine haftada 200 liralık akaryakıt desteği sağlanacak.

İstanbul'da Uber Taksi ile hizmet veren Uber, akaryakıt fiyatlarının çok hızlı artış göstermesi sonucunda, taksi şoförlerine destek olmak için akaryakıt desteği kampanyası başlattığını açıkladı. Buna göre, Shell ile birlikte özel bir proje geliştirdi. Söz konusu iş birliği çerçevesinde Uber üzerinden her hafta belli bir sayının üzerinde yolculuk yapan Uber Taksi şoförleri haftalık 200 liralık akaryakıt desteği alacak.

"SÜRÜCÜLERİN GİDERLERİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA AKARYAKIT DESTEK KAMPANYAMIZI HAYATA GEÇİRDİK"

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Ocak 2021'de Uber'in Türkiye'de yeniden hizmete girmesiyle birlikte, Uber özellikle İstanbul'da yine çok hızlı bir büyüme gösterdi. 2021 yılında yaklaşık 25 bin taksi şoförü daha fazla kazanç elde etmek için Uber Taksi'yi kullandı ve kullanıcılar ise uygulamayı 9,2 milyon kez araç çağırmak için açtı. 2019 yılına, yani erişim engeli öncesine göre yüzde 120'lik bir büyümeye kaydettik. Uber'in Türkiye'de toplam indirilme sayısı 5,2 milyona ulaştı. Taksi sürücüsü iş ortaklarımızın yüksek oranda artan akaryakıt giderlerine destek olmak amacıyla akaryakıt destek kampanyamızı hayata geçirdik. Uber olarak platformumuzu kullanan sürücüler ve yolcular için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olan kampanyada desteğe hak kazanan taksi sürücüleri Uber Sürücü Destek Merkezi'ne giderek alacakları hediye kartlarını Shell istasyonlarında kullanabilecek.


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Akaryakıt, Türkiye, Taksi, Uber, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Uber'den taksi şoförlerine akaryakıt desteği - Son Dakika


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