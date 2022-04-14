Üç bakan tarımsal üretimin artırılması için bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Üç bakan tarımsal üretimin artırılması için bir araya geldi

14.04.2022 17:30
Üç bakan tarımsal üretimin artırılması için bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal üretimi artırmayı ve enerji giderlerini azaltmayı ele aldıkları toplantıda bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal üretimi artırmayı ve enerji giderlerini azaltmayı ele aldıkları toplantıda bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile bir araya gelerek tarımsal üretimi artırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Nebati, toplantıda ilerleyen dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerilerini görüştüklerini belirterek, öneriler kapsamında damlama ve yağmurlama sulama ile güneş enerji santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardıklarını kaydetti. - ANKARA

Üç bakan tarımsal üretimin artırılması için bir araya geldi

YORUMLAR
500
Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı Bakan Nebati, borsadaki tarihi rekoru değerlendirdi Açıklaması Bakan Nebati, borsadaki tarihi rekoru değerlendirdi Açıklaması

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Fatih Dönmez, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üç bakan tarımsal üretimin artırılması için bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:57 Asırlık Genelevi'nin altından Osmanlı hamamı ve sinagog çıktı
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:36:32. #1.11#
SON DAKİKA: Üç bakan tarımsal üretimin artırılması için bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement