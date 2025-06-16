Ücretli Çalışan Sayısı Nisan'da Artış Gösterdi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı nisanda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak, 15 milyon 658 bin 462 kişi oldu.

TÜİK, nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında, ücretli çalışan sayısı 2025 Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 289 bin 223 kişi iken, 2025 yılı Nisan ayında 15 milyon 658 bin 462 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, 2025 nisan ayında ücretli çalışan sayısı, yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,6 arttı.

Aylık bazda yüzde 0,7 arttı

Verilere göre, aylık bazda ise sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, 2025 nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış gösterdi. 2025 nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak, sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.