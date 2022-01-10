Uğur Kabul Sınavı'na 150 bin öğrenci katıldı

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okulları'nda burs olanağı sağlayacak 'Uğur Kabul Sınavı'na 150 binin üzerinde öğrenci katılım gösterdi.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, yarım asrı aşkın deneyim ve başarı geleneği ile öğrencilerini geleceğe hazırlayan Uğur Okulları'nın her yıl düzenlediği Uğur Kabul Sınavı (UKS) 8-9 Ocak'ta Türkiye'nin 52 ilinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Öğrencilerin gelecek eğitim öğretim yılında Uğur Okullarında burslu okuyabilmesine olanak tanıyacak 'Uğur Kabul Sınavı'na 150 bin 490 öğrenci katıldı. Sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak Uğur Kabul Sınavı, Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, kaliteli eğitimi Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırma hedefiyle düzenlenen sınava gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

Çiçek, sınavın 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıfa giden öğrencilere yönelik olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"54 yıllık deneyimin verdiği güçle bugün Türkiye'nin 52 ilinde 112 okulumuz ve 127 kurs merkezimizde eğitim serüvenimizi sürdürüyoruz. Uğur Kabul Sınavı'na Uğurlu öğrencilerimizin yanı sıra Türkiye genelindeki tüm öğrenciler katıldı. Sınavdan elde ettikleri sonuçlara göre öğrenciler, sınava girdikleri okulların, kontenjanı kapsamında yüzde 100'e varan oranlarda burslu okuma şansı elde edecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren okullarını bitirinceye kadar burslar geçerli olacak. Ayrıca sınava katıldığı okul ya da kurstan sınav sonuç karnesini alan tüm öğrencilere dijital eğitim platformu Metodbox ya da Uğur Dijital'e 1 ay süreyle erişim hakkı veriyoruz. Kaliteli eğitim almak isteyen öğrenciler, veliler ve idealist öğretmenlerin güvenilir limanı Uğur Okulları olarak sınava katılım gösteren her öğrencimize teşekkür ederiz."