Ulaştırma Bakanı\'ndan Denizcilik Raporu

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " İstanbul Boğazı'ndan 2024 yılı kasım ayı sonuna kadar 38 bin 141, Çanakkale Boğazı'ndan 42 bin 280 gemi hareketi gerçekleşmiştir. Böylelikle boğazlarımızdan son 20 yıllık dönemde geçen gemi sayısı 1,9 milyonu bulmuştur." dedi.

Uraloğlu, SANMAR Tersanesi'nde düzenlenen "Kurtarma 19-20 Römorkörleri Teslim Alma Töreni"nde, denizcilik alanında hayata geçirilen tüm proje ve çalışmaların Türkiye'nin uluslararası arenadaki yerini ön sıralara taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin denizcilikte öncü ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Uraloğlu, deniz ticareti açısından bakıldığında 1000 groston ve üzeri Türk sahipli ticaret filosunun dünyada 11. sırada yer aldığını kaydetti.

Uraloğlu, 2025 hedefinin bu başarıyı daha da ileri taşıyarak Türkiye'yi ilk 10 arasına taşımak olduğunu dile getirerek, "Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı, 2023 yılında 525 milyon tona ulaşarak son 22 yılda yaklaşık 2,5 kat arttı. Konteyner taşımacılığı ise aynı dönemde 4 kat artarak 12,6 milyon TEU'ya yükseldi." diye konuştu.

Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının dünyanın en fazla konteyner elleçlenen 100 limanı arasında yer aldığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca akredite edilmiş 105 eğitim kurumumuz uluslararası standartlarda eğitim veriyor, 1 milyonu aşan amatör denizci ve 141 bin gemi insanımızla küresel denizcilik sektöründe nitelikli insan kaynağını güçlendiriyoruz. Ayrıca 38 ülkeyle imzaladığımız ikili denizcilik anlaşmasıyla denizcilik alanında iş birliğini güçlendiriyoruz. En son İspanya ile imzalanan denklik protokolüyle gemi insanlarımızın uluslararası pazarda daha geniş bir yer edinmesine imkan sağladık. Tüm bu başarılarla denizlerimizde seyir, can, mal ve çevre emniyetine de büyük önem veriyoruz."

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz teknolojiye ayak uydurmakta ve filosunu güçlendirmektedir"

Uraloğlu, boğazlarda yoğun bir gemi trafiği olduğunu vurgulayarak, "İstanbul Boğazı'ndan 2024 yılı kasım ayı sonuna kadar 38 bin 141, Çanakkale Boğazı'ndan 42 bin 280 gemi hareketi gerçekleşmiştir. Böylelikle boğazlarımızdan son 20 yıllık dönemde geçen gemi sayısı 1,9 milyonu bulmuştur. Bu gemilerle 329 milyon tonu petrol gibi tehlikeli yük olmak üzere 959 milyon ton yük taşındı. Yıl sonunda 1 milyar tonu aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Son 5 yıllık süreçte gemi boy gruplarında özellikle 200 metreden büyük gemilerin sayısında istikrarlı bir artış gözlendiğine dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Hatta daha geçen perşembe günü Karadeniz'e doğru seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makine arızası yaşayan CORDELIA MOON isimli 274 metre boyundaki tanker, büyük bir tehlike oluşturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptanımız, KURTARMA-8 ve KURTARMA-10 römorkörlerimiz, olay yerine ivedilikle ulaşıp gemiye halat atarak tankeri emniyete aldı ve başarıyla Ahırkapı Demir Sahası'na demirlendi. İşte bu tür tehlike arz eden durumlara karşı Bakanlık olarak Türkiye'nin denizlerinde seyir emniyetini, can, mal ve çevre güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzü geliştirecek ve güçlendirecek yatırımları daha da artırıyoruz. Ülkemizin deniz ticaretindeki büyüme stratejisi, denizcilik sektöründe uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor. Sadece ticari anlamda büyümeyi değil, aynı zamanda denizlerimizin güvenliğini, seyir emniyetini ve çevre koruma standartlarını da en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz, görev ve sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getirmek için sürekli olarak gelişen teknolojiye ayak uydurmakta ve filosunu güçlendirmektedir."

"Son 22 yılda 400 milyon doların üzerinde yatırım"

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 45 bin 176 gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kılavuzluk hizmeti verildiği aktaran Uraloğlu, 2024 yılının ilk 11 ayında 225 can kurtarma operasyonuyla 934 kişinin kurtarıldığını ve aynı dönemde 25 gemi kurtarma çalışmasının da başarıyla icra edildiğini söyledi.

Uraloğlu, Türk tersanelerinde inşa edilmek üzere 4 acil müdahale römorkörü ve 6 kılavuzluk hizmet botunun ihalesinin yıl içinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bu kapsamda 2 römorkörü bugün hizmete aldıklarını dile getiren Uraloğlu, "Böylece filomuzdaki gemi sayısını 102'ye çıkardık. Kalan 2 römorkör ve 6 botu 2025 yılında hizmete alacağız. 2 acil müdahale römorkörü, 6 kılavuzluk hizmet botuyla 16 çok maksatlı hızlı tahlisiye botunun ihalesini de 2025 yılında yapacağız." dedi.

Uraloğlu, Kurtarma 19 ve Kurtarma 20 römorkörlerinin yerli inşa ve modern teknolojiyle donatıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denizlerimizin tüm zorlu koşullarında bile çevresel hassasiyetle insan hayatı için özverili bir şekilde görevlerini sürdüren uzman ve deneyimli personelle her türlü acil duruma 7 gün 24 saat hazır bir şekilde hizmet vereceklerdir. Son 22 yılda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze 400 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımın deniz araçlarına yapılan kesimi 297 milyon dolar. Bu yapılan yatırımlara karşılılık ise sadece römorkörlerle 2024 yılında yaklaşık 135 milyon dolar gelir elde edilmiştir."

Yerli elektronik fener, şamandıra, sinyalizasyon sistemleri ve radarlarla, hem daha güvenli bir deniz trafiği sağladıklarını hem de filoyu ve teknolojiyi millileştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Gemi trafiğinden kaynaklı risklerin minimize eden akıntı ölçüm sistemimiz, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile 2017 yılında İstanbul Boğazı'nda kurulmuştu. Şimdi aynı sistemi Çanakkale Boğazı'nda da devreye alma aşamasına geldik. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemimizi ve radar ve elektro optik sistemlerimizi 2022 yılında yeniledik. Ayrıca bugün kullandığımız gemi trafik sistem radarlarının 8'ini de ASELSAN tarafından geliştirilen radarlarla 3 yıl içerisinde millileştireceğiz. Yine kıyılarımızda deniz güvenliğini arttırmak adına ülkemizin dört bir yanında denizcilerimize yol gösterip ışık tutan 42'si tarihi olmak üzere 488 deniz fenerimizi bir program dahilinde restore ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Rekabet gücü gün geçtikçe artıyor"

Denizciliğin ve gemi inşa sektörünün çok daha iyi konumlara gelmesi için hem ulusal hem de uluslararası arenada çaba gösterdiklerine işaret eden Uraloğlu, dünya pazarında rekabet üstünlüğüne ulaşmanın yolunun teknoloji, AR-GE ve inovasyondaki üstünlükten geçtiğini kaydetti.

Uraloğlu, ülkedeki tersanelerin, rekabetçi modern tasarımlar ve trend gemilerle ön planda olmayı başardığının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sektörümüzün projelere inovatif yaklaşımı, çevreci ve alternatif enerji kaynaklarını kullanabilen projeler konusunda yaptığı atılımları ülkemize ilgiyi artırmaktadır. Özellikle ülkemizde, ulusal ve uluslararası pazarlar için inşa edilen römorkörler, dış pazarlarda ilgiyle takip edilmektedir. Sadece SANMAR'ın ürettiği römorkörlerin 3'te 2'si ihraç edilmiştir. Bunun için özellikle tebrik ediyorum. Gemi sanayimizin inovatif, çevreci ve alternatif enerji kullanma yeteneği ile rekabet gücü gün geçtikçe artmakta, ihracat kapasitesiyle de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır."

Bakan Uraloğlu, açılış kurdelesinin kesiminin ardından römorkörleri gezerek bilgi aldı.

Törene, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, tersane yöneticileri ve kurum müdürleri katıldı.