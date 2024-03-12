Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kastamonu\'daki ulaşım yatırımlarını inceledi

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin." dedi.

Uraloğlu, Kastamonu Kırık Barajı Varyantı Şantiyesi'nde yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun alternatif turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Kentin büyük bölümünün ormanlarla kaplı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Orman sanayisinden madenciliğe, tekstilden turizme, enerjiden sağlığa her alanda faaliyet görüyoruz. Bu nedenle şehrimizin ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösteriyoruz. Bugün de bakanlığımızın Kastamonu'daki ulaşım yatırımlarını incelemek üzere bölgeye geldik." diye konuştu.

Bölgedeki yatırımlar hakkında bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Kastamonu'nun ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 53 milyar 930 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 47 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 338 kilometreye, 1 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 323 kilometreye çıkardık. 2016 yılında açtığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile Çankırı-Kastamonu arasını 2,5 saatten 1,5 saate düşürdük. 154 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. 3 bin 571 metre uzunluğunda 103 köprü vardı, bunu 9 bin 348 metre uzunluğunda 219 köprüye yükselttik. Bu yıl sonuna kadar 180 metre uzunluğunda 2 köprü daha inşa etmeyi planlıyoruz. Kastamonu'nun 478 metre uzunluğunda 3 tüneli vardı, 10 bin 968 metre uzunluğunda bir tünel daha ekledik. Sel hasarlarını giderdik."

Kırık Barajı Varyant Yolu'nun bölgenin önemli projelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "31 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol olarak hizmet veren Kastamonu-Çankırı il sınırı yolunun yaklaşık 7 kilometrelik bölümü, inşa çalışmaları devam eden Kırık Barajı'nın suyu altında kalacak. Bu nedenle yolun bu kesiminde güzergahı değiştirerek 20,4 kilometrelik Kırık Baraj Varyantı'nı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Proje bedeli 8,2 milyar lira. Proje kapsamında 5 bin 330 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 279 metre uzunluğunda tek tüp tünel, 686 metre uzunluğunda 2 çift viyadük, 6 farklı seviyeli kavşak ve 2 hemzemin kavşak bulunuyor. Proje genelinde yüzde 29,5 fiziksel gerçekleşme kaydedildi." diye konuştu.

İnceleyecekleri Küre Uzunöz Tüneli'nin inşasının devam ettiğini dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Kastamonu'daki çalışmalarımızı elbette sadece kara yolu yatırımları ile sınırlı tutmuyoruz. Kastamonu ulaşım altyapısını tüm ulaşım modları ile bütünleşik şekilde planlıyoruz. Geçmişe bakacak olursak, Kastamonu 1959 yılından beri atıl bırakılan bir havalimanı ile yaşamaya mahkum edilmişti. Bu havalimanı araba yarışlarından düğünlere, maket uçak gösterilerinden hayvan otlatmaya kadar her türlü farklı amaç için kullanıldı. Kastamonu halkı için, bölge halkı için 54 yıllık bir hayal, bitmek bilmeyen bir hikaye oldu ama biz, 2013 yılında 1,5 milyon yolcu kapasiteli modern bir terminal binası yaparak bu hikayeyi mutlu son ile bitirdik ve bir hayali gerçeğe dönüştürdük. 2023 yılında da 60 binin üstünde vatandaşımız bu havalimanımız ile yolculuk gerçekleştirdi."

Uraloğlu, denizcilik alanında çok önemli yatırımlar gerçekleştirildiğinin altını çizerek, "Bozkurt-İlişi, Doğanyurt- Abana, İnebolu-Gemiciler, Cide-İlyasbey, İnebolu Özlüce, İnebolu-Evrenye ile Denizkonak, Uğurlu ve Çamaltı balıkçı barınaklarının yapım ve onarım işlerini tamamladık. Çatalzeytin sahil tahkimatını bitirdik. Abana sahil tahkimatına devam ediyoruz. Doğanyurt sahil tahkimatı işini de yatırım programımıza aldık." dedi.

İletişim altyapısına yaptıkları yatırımlara değinen Uraloğlu, "Fiber optik kablo uzunluğunu 954 kilometreden 3 bin 390 kilometreye çıkardık. 375 bin genişbant abonemiz var. Evrensel hizmet fonu kapsamında yapılan çalışmalarla da 67 baz istasyonu ile 125 köyü mobil kapsama altına aldık. 43 köyü daha kapsama almak için çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

Kastamonu'nun turizm faaliyetlerini, tarımını, sanayisini geliştirecek yatırımların önünü açacak ulaşım projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Medeniyetler kenti Kastamonu için daha yapacak çok işimiz, Kastamonu için harcayacak daha çok mesaimiz var. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Kısa bir aradan sonra Kastamonu Belediyesi önceki başkanlarımızdan Tahsin Babaş, Kastamonu'ya hizmet etmek için yeniden partimizden aday oldu. Canıgönülden inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla, Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik ilkelerinden hareket ederek, 'Nerede kalmıştık?' diyerek Kastamonu'muza hizmet edecektir inşallah. AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayımız Tahsin Babaş kardeşimizle ve diğer tüm ilçe başkan adaylarımızla planladığımız tüm projeleri hayata geçireceğiz."

Bakan Uraloğlu, daha sonra Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti.??????????????