Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan kütüphaneyi açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan kütüphaneyi açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan kütüphaneyi açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde kurulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. KGM tarafından muhafaza edilen kurum arşivinin yanı sıra çeşitli inşaat firmalarının ve kara yolcu arkadaşlarının bağışlarıyla 14 binden fazla kaynağın yer aldığı zengin bir kütüphaneye sahip olunduğu belirtildi. Uraloğlu, kütüphanelerin milletlerin ilerlemesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, kütüphanelerin muhafaza edilmesi, zenginleştirilmesi ve modern imkanlarla donatılması gerektiğini ifade etti.

20.05.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde kurulan kütüphaneye ilişkin "KGM tarafından muhafaza edilen kurum arşivinin yanı sıra çeşitli inşaat firmalarının ve kara yolcu arkadaşlarımızın kitap, belge ve çeşitli doküman bağışlarıyla 14 binden fazla kaynağın yer aldığı zengin bir kütüphaneye kavuştuk." dedi.

Uraloğlu, KGM bünyesinde kurulan Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışı ve KGM ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) işbirliğiyle hazırlanan "Karayollarının Asırlık Yol Çizgileri Kitabı'nın" tanıtım törenine katıldı.

Medeniyetin temelinin kültür olduğuna işaret eden Uraloğlu, medeniyetin kitapla, defterle, kalemle, okumakla, ilimle, irfanla, hikmet ve tefekkürle kıvamını bulduğunu söyledi.

Uraloğlu, ecdadın, duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tuttuğuna işaret ederek, "Kütüphaneler, bizim köklerimizi, biriktirdiklerimizi, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi gelecek nesillere aktaran en önemli araçlarımızdır. Milletlerin ilerlemesini, gelişmesini, kalkınmasını sağlayan en önemli unsurların başında, zengin kütüphanelerin gelmesi de bu nedenledir. Bizler de günümüzün hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak için kütüphanelerimizi muhafaza etmeli, onları daha da zenginleştirmeli ve modern imkanlarla donatmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Yatırım faaliyetlerimizi daha da artıracağız"

KGM tarafından hayata geçirilen kütüphane projesinin kıymetli bir adım olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "KGM tarafından muhafaza edilen kurum arşivinin yanı sıra çeşitli inşaat firmalarının ve kara yolcu arkadaşlarımızın kitap, belge ve çeşitli doküman bağışlarıyla 14 binden fazla kaynağın yer aldığı zengin bir kütüphaneye kavuştuk. KGM'nin zengin bir arşivi olduğunu biliyoruz. 2021'de İNTES tarafından derlenen 'Karayollarının Asırlık Yol Çizgileri' kitabının hazırlanması için Genel Müdürlüğümüz arşivini açarak, bilgi, belge ve görsel paylaşımlarıyla büyük destek sağlamıştır. " diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak nice dev projelere imza atacakların belirterek, "Türkiye sevdasıyla, akıllı, çevreci ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlayacak politikalar çerçevesinde yatırım faaliyetlerimizi daha da artıracağız. KGM, kuruluşundan bugüne kadar binlerce eğitim ve kurs programları düzenlemiş, ülkemizin güzide kuruluşlarından biridir. Bu kütüphane de bu mantığa hizmet edecek eserlerden biri olmuştur." dedi.

"Bilgiye giden yolları açık tutacağız"

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'ni, bilgiye erişimin, kurumsal hafızanın korunmasının, sürekli öğrenmenin ve sosyal değerlerin büyük önem taşıdığı bilinciyle inşaat ettiklerini söyledi.

Kütüphane ile kara yolu sektörünün geçmişine ve bugününe ışık tutan kitapları, sektör raporlarını, bilimsel makaleleri ve diğer önemli kaynakları hem basılı hem de dijital ortamda kullanıma açtıklarını anlatan Gülşen, "Kütüphane, kurumun dünüyle yarını arasında köprü mahiyetinde olacak. Kütüphaneyi bundan sonraki süreçte de zenginleştirmek her dönemde güncelliğini korumasını sağlamak için azami gayret göstereceğiz, bilgiye giden yolları açık tutacağız." ifadesini kullandı.

İNTES Başkanı Celal Koloğlu da KGM'nin, ülkenin yatırımcı kuruluşlarının başında geldiğini ve okul niteliği taşıdığını söyledi.

Konuşmaların ardından Uraloğlu, Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi ve kütüphaneyi gezerek bilgi aldı.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan kütüphaneyi açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
14:03 Verilmiş sadakası varmış Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana’ya kurşun yağdırdılar Verilmiş sadakası varmış! Beşiktaş'ın yıldızı Jean Onana'ya kurşun yağdırdılar
13:46 TFF, Süper Lig’in son haftasının programını açıkladı TFF, Süper Lig'in son haftasının programını açıkladı
13:36 Ayhan Bora Kaplan’ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya’ya güvendim, o yüzden buradayım Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım
13:01 Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 14:31:34. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan kütüphaneyi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement