Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gaziray'ın test sürüşüne katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi temas ve çalışmalarda bulunmak üzere yarın Gaziantep'i ziyaret edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Karaismailoğlu'nun yarın Gaziantep trafiğine nefes aldıracak, zamandan, yakıttan ve karbon salımından büyük ölçüde tasarruf sağlayacak Gaziray projesinde test sürüşüne katılacağı, Gaziray şantiyesinde incelemede bulunacağı belirtildi.

Bakan Karaismailoğlu'nun Gaziantep Garı'nda basın açıklaması yapacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Nurdağı ile Gaziantep arasını 60 dakikadan 30 dakikaya indirecek ve trafik yoğunluğunu önemli ölçüde rahatlatacak olan Nurdağı-Gaziantep yolunun temel atma törenine katılacak. Programına AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretiyle son verecek olan Karaismailoğlu, partililerle bir araya gelecek."