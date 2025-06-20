Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 11. Eurasia Rail Fuarı\'nın kapanış töreninde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gelecek ay demir yolu sektörü için 500 milyon TL'lik destek programını hayata geçireceklerini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, 11. Eurasia Rail Demir yolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı Kapanış Programı'na katıldı.

Konuşmasına etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Uraloğlu, etkinliğin üç gün boyunca İstanbul'da, demir yolu sanayisinin nabzını tuttuğunu söyledi.

Demir yolu sektörünün, sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, ekonomik kalkınma, sürdürülebilirlik ve küresel entegrasyonun temel taşlarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, dünya genelinde demir yolu sistemlerinin, çevre dostu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım çözümü sunarak şehirleri, ülkeleri ve kıtaları birbirine bağladığını söyledi.

Uraloğlu, sektörün küresel ticarette stratejik bir rol oynayarak ülkeler arasında mal ve hizmet akışını hızlandırdığını, ekonomik büyümeyi desteklediğini belirterek, şunları söyledi:

"Örneğin, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında geliştirilen Çin-Avrupa Demiryolu Ekspres Trenleri, Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla bağlayarak ticaretin çehresini değiştirmiştir. Trans- Sibirya demir yolu ağı, Rusya'yı doğudan batıya bağlayan bu tarihi hat, Asya-Pasifik bölgesindeki limanlardan Avrupa'ya yük taşımacılığında kritik bir arterdir. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa ile Cibuti Limanı arasında Afrika'daki ilk sınır ötesi elektrikli demir yolu projesi olarak hayata geçen Etiyopya-Cibuti Demiryolu, bölgesel ticareti dönüştüren bir başka başarı hikayesidir. Bu hat, Etiyopya'nın deniz ticaretine erişimini kolaylaştırarak kahve, tahıl ve diğer tarım ürünlerinin küresel pazarlara ulaşımını hızlandırmıştır. Ülkemiz de Asya ile Avrupa arasında, Çin'den Londra'ya uzanan uluslararası Orta Koridor'da stratejik bir konuma sahiptir. Bu gerçekten hareketle son 23 yılda demir yollarına tam 64 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik, demir yollarımızı yeni baştan inşa dersek yanlış bir ifadede bulunmamış oluruz."

"Hayata geçirdiğimiz projeler, yük ve yolcu taşımacılığında Türkiye'yi vazgeçilmez bir aktör konumuna yükseltmiştir"

Demir yolu ağı uzunluğunu yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttiklerini dile getiren Uraloğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı ve Marmaray gibi vizyoner projelerin Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan Demir İpek Yolu'nun kalbi yaptığını aktardı.

Uraloğlu, "Her bir ray, her bir lojistik bağlantı, milletimizin refahına, ekonomimizin gücüne ve çevremizin geleceğine adanmış birer adım olmuştur. Hayata geçirdiğimiz projeler, sadece ülkemizin değil, tüm bölgenin ekonomik ve lojistik entegrasyonuna katkı sağlamış, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında Türkiye'yi vazgeçilmez bir aktör konumuna yükseltmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin Çin'den Londra'ya uzanan uluslararası Orta Koridor'da stratejik bir konuma sahip bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları söyledi:

"Türkiye, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkaslar'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarının da tam ortasında bulunmakta ve uluslararası ticaretin merkezinde yer almaktadır. 4 saatlik bir uçuşla 67 ülkeye ve burada yaşayan yaklaşık 1,5 milyar insana ulaşabiliyoruz. Bu insanların yaşadığı coğrafyada Dünya Bankası verilerine göre toplam 51 trilyon dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla ve yıllık 26 trilyon dolarlık ticaret hacmi var. Ülkemizin bu avantajlı konumunu kullanarak, Kalkınma Yolu Projesi ve Zengezur Koridoru gibi alternatif uluslararası koridor projelerini hayata geçirip ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendirmeye çalışıyoruz."

"Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor"

Bakan Uraloğlu, 30 Ekim 2017'de faaliyetlerine başlayan Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattı'nın Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattığına dikkati çekerek, "Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki mesafeleri kısaltacak Zengezur Yolu Bakü Limanı'nı doğrudan ülkemize bağlayacaktır. Çin ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi'nde de uluslararası iş birliği çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizim vizyonumuz, sadece demir yolu ağımızı genişletmek değil, aynı zamanda bu ağda kullanılacak her bir aracı, her bir bileşeni yerli ve milli imkanlarla üretmek." diyen Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Teknolojiyi kendi ellerimizle şekillendirmek ve uluslararası paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım çözümleri sunan bir demir yolu sanayi ekosistemi oluşturmaktır. Eurasia Rail 2025 de bu küresel vizyonumuzun bir yansımasıdır. UNIFE yani Avrupa Demiryolu Endüstrileri Birliği 2024 yılındaki Dünya Raylı Sistem Pazarı Çalışması, küresel raylı sistem tedarik pazarının 2024'ten 2029'a kadar reel olarak yıllık ortalama yüzde 3 büyüyeceğini öngörüyor. Bu dönemin sonunda, özellikle 2027-2029 yılları arasında, yıllık ortalama pazar büyüklüğünün, enflasyona bağlı fiyat artışları hariç, 240,8 milyar avroya ulaşması bekleniyor. İşte bu dev bütçelerden ve büyüme rakamlarından bahsederken Eurasia Rail Fuarı, sektörün liderlerini, yenilikçi teknolojilerini ve vizyoner projelerini bir araya getirerek, demir yolunun geleceğini şekillendiren bir platform olarak öne çıkıyor."

"2026-2028 yılları arasında 225 kilometre/saat hıza sahip 4 set üreterek vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız"

Sektörde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, gelinen süreçte uluslararası standartlarda, yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, tren yönetim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri Türkiye'nin kendinin ürettiğini hatırlattı.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2023 yılında saatte 160 kilometre hıza sahip ilk milli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldık. Şubat ayında saatte 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı tren seti projemizin de ilk kaynağını yaparak üretim sürecini başlattık. 2026-2028 yılları arasında 225 kilometre/saat hıza sahip 14 set üreterek vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. E5000 Milli Elektrikli Lokomotifimiz, 5 megavat gücünde, 140 km/s hıza sahip, Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik (TSI) sertifikalı, yük ve yolcu taşımacılığına uygun yeni nesil bir teknolojinin ürünüdür. Öncü demir yolu araçları üreticimiz Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) bu tür başarılı projeleriyle Orta Doğu'nun en büyük raylı araç üreticisi haline gelmiştir. Hatta TÜRASAŞ sadece 2024 yılında yaklaşık 10 milyar liralık satış gerçekleştirdi. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Raporu'nda TÜRASAŞ bir önceki yıla göre 174 basamak birden yükselerek 225. sıraya yerleşti. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm firmalarımız neleri başarabileceklerini bugüne kadar hayata geçirdikleri proje, ürün ve eserlerle göstermişlerdir. Türkiye'nin demir yolu sanayisindeki yükselişi, küresel arenada daha da güçlenerek devam edecek."

"Haberleşme sektörüne katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Uraloğlu, etkinliğin üç gün boyunca başarılı bir performans sergilediğini ifade ederek, "Eurasia Rail 2025, yeni ortaklıkların kapısını araladı, fikirlerinizi küresel bir sahneye taşıdı ve demir yolu sektörünün geleceğine dair umutları yeşertti. Şimdi, bu fuarda kurduğunuz bağlantıları, paylaştığınız vizyonları ve ürettiğiniz çözümleri hayata geçirme zamanı. Gelin, birlikte, çevre dostu, yenilikçi ve güçlü bir demiryolu ekosistemi inşa edelim." diye konuştu.

Bakanlığın haberleşme sistemlerinde ciddi destek projeleri hazırladığını dile getiren Uraloğlu, haberleşme sektörüne katkı sağlamaya gayret ettiğini söyledi.

Uraloğlu, "Bu katkılar devam edecek. Bunun yanında bakanlığımızın raylı sistemlerle ilgili sektörümüze, ülkemize 'Bir fikrim var.' diyen, bir ürün üretme gayretinde olan ya da üreten insanlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz diye bir çalışma yaptık, bu çalışmanın sonunda bu sektörü destekleyebilmek için bir kanuni düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatine ve sonucuna vardık. Kanuni düzenlemeyi yaptık ve demir yolu sektörüne, raylı sistemlere önümüzdeki ay açıklayacağımız 500 milyon TL'lik destek programını hayata geçiriyoruz." bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu konuşmasının sonunda fuaye alanını gezdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca TÜRASAŞ ve ASELSAN arasında Bakan Uraloğlu'nun himayesinde "Milli Hızlı Tren 225 km/sa Cer Zinciri ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi Sözleşmesi İmza Töreni" de gerçekleştirildi.