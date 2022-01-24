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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 3 usta gemici, Darphaneye 52 işçi alınacak - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 3 usta gemici, Darphaneye 52 işçi alınacak

24.01.2022 09:41
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 3 usta gemici, Darphaneye 52 işçi alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına "usta gemici" unvanıyla 3, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne de 3 meslek için 52 kamu işçisi alımı yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına "usta gemici" unvanıyla 3, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne de 3 meslek için 52 kamu işçisi alımı yapılacak.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 3 meslekten alınacak 52 kamu işçisi kurumun İstanbul'daki iş yerlerinde görev yapacak.

Alımı yapılacak 9 temizlik görevlisi için en az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak gerekiyor. Bugün itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış kişiler bu ilana başvurabilecek.

Bu şart, 3 eski hükümlü ve 3 engelli temizlik görevlisi alımı için de geçerli olacak.

İstihdam edilecek 15 koruma ve güvenlik görevlisi için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmanın yanı sıra bu alanlarda 2 yıllık deneyim şartı bulunuyor.

Kuruma ayrıca 22 baskı işçisi alınacak. Bu pozisyona başvurularda 18 yaşından büyük olma ve ortaöğretim mezuniyeti şartı yer alıyor. Adaylarda TC kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 yıl deneyim veya akıllı kart üretim teknolojileri konusunda sertifika sahibi olma kriteri bulunuyor.

Söz konusu alımlar için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak bugünden itibaren 28 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Noter tarafından kurayla açık iş sayısının 4 katı oranında asil, 4 katı oranında yedek aday belirlenecek. Noter kura çekimi 23 Şubat saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde yapılacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular "https://www.darphane.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

Noter tarafından kurayla seçilen asil aday listesindeki adaylar, tarih ve saati daha sonra ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak.

3 usta gemici alınacak

Öte yandan UIlaştıma ve Altyapı Bakanlığı da taşra birimlerinde çalıştırmak üzere İŞKUR aracılığıyla usta gemici unvanında 3 sürekli işçi alımı yapacak.

Alım için en az ön lisans programından mezuniyet, usta gemici veya güverte sınıfı daha üst bir yeterlilikte en az 3 yıl deniz hizmeti şartı bulunuyor. Yeterliliğe ilişkin her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara ve belgelere sahip olmak, sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemek de şartlar arasında yer alıyor. Bu göreve alım için bugünden itibaren 28 Ocak'a kadar "www.iskur.gov.tr" internet sitesinden, en yakın İŞKUR hizmet merkezinden ya da Alo 170 telefon hattı üzerinden başvuru yapılabilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, İŞKUR, işçi, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 3 usta gemici, Darphaneye 52 işçi alınacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 3 usta gemici, Darphaneye 52 işçi alınacak - Son Dakika
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