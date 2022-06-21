Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Bakırköy-Beylikdüzü metrosu iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Bakırköy-Beylikdüzü metrosu iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

21.06.2022 16:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Bakırköy-Beylikdüzü metrosu iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Bakırköy-Beylikdüzü Metro Projesi'nin Bakanlığın onayını beklediği iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Metro projesi kapsamında Bakanlığımıza bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerince yapılan...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Bakırköy- Beylikdüzü Metro Projesi'nin Bakanlığın onayını beklediği iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Metro projesi kapsamında Bakanlığımıza bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerince yapılan toplantılar neticesinde, projelerdeki gerekli tüm revizyonların yapılarak tüm projelerin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından Genel Müdürlüğe teslim edilmesinde mutabık kalınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon kanalında Bakırköy-Beylikdüzü Metro Projesi'nin Bakanlıkça "sürüncemede bırakıldığı" imasına yer verildiğine işaret edilerek "İlgili kişiler, gazeteciliğin göstermesi gereken ilk refleksi atlamayarak konunun tüm taraflarının görüşlerine başvursalardı, İBB Başkanı'nın oluşturmak istediği 'gerçeğe aykırı' bu ima ve algılama ile kamuoyunun değerli vakti çalınmayacaktı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bahsi edilen hattın, Sefaköy-Beylikdüzü (TÜYAP) Raylı Sistem Hattı olduğunun aktarıldığı açıklamada, şöyle devam edildi:

"Metro projesi kapsamında Bakanlığımıza bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve İBB yetkililerince yapılan toplantılar neticesinde, projelerdeki gerekli tüm revizyonların yapılarak tüm projelerin İBB yetkilileri tarafından Genel Müdürlüğe teslim edilmesinde mutabık kalınmıştır. Temennimiz ise 'aciliyet veya hız kaygısının, bilgi ve kaynakların doğrulanmasının ve yanıt hakkının önüne geçmemesi' ilkesinin tüm yayın organları tarafından dikkate alınarak uygulanmasıdır. Öte yandan İstanbullular adına üzülerek tespit etmekteyiz ki amacı iş yapmak, millete hizmet götürmek olsaydı, Sefaköy-Beylikdüzü (TÜYAP) Raylı Sistem Hattı'nın paralelindeki, ihalesi 2017'de yapılan ve yapımının önünde herhangi bir engel bulunmayan Mahmutbey-Bahçeşehir- Esenyurt Metro Hattı başta olmak üzere 100 kilometrelik metro hatlarında bir nebze olsun ilerleme kaydederlerdi."

"Metro projelerinde önemli ilerleme kaydettik"

Açıklamada, Bakanlığın her ilin olduğu gibi İstanbul'un ciddiyetle yönetilmesi gerektiğini her fırsatta, her platformda vurguladığı, İstanbulluların güvenli, konforlu ve hızlı ulaşıma bir an önce erişmesi için var gücüyle çalıştığı bildirilirken "'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışı ile sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin sorumluluklarını bizler yerine getiriyoruz. Bu durumun en somut örneğini de İstanbul'da görüyoruz. 21 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Bakanlık olarak İstanbul'da toplam uzunluğu 103,3 kilometreye ulaşan Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile Pendik-Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp- İstanbul Havalimanı, Altunizade- Çamlıca Cami-Bosna Bulvarı ve Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hatlarındaki çalışmalarımızda çok önemli ilerlemeler kaydettik." ifadelerine yer verildi.

Sadece 2022 yılı içerisinde Pendik-Sabiha Gökçen, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatları ile yerel yönetimin milletin ihtiyacına rağmen inşa etmediği ve 2 yıl önce devralınan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın hizmete açılacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalarımızın tamamının sona ermesi ile İstanbul'da raylı sistem ağını 263 kilometreden 366,3 kilometreye çıkaracağız. Çünkü derdimiz milletimize, İstanbullulara hizmette yarışmaktır. Daha doğrusu yarışabilmeyi ummaktır. Umuyoruz çünkü millete hizmet yarışında rakipsiz olduğumuzu geçtiğimiz 20 senede net bir şekilde gördük. Görmeye de devam ediyoruz."

YORUMLAR
500
İstanbullular dikkat! AKOM, gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı İstanbullular dikkat! AKOM, gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı İstanbul'da küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği sağlanacak İstanbul'da küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği sağlanacak
Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Bakırköy-Beylikdüzü metrosu iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:34 Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Seferovic ve Arnautovic için girişimlerimiz var
17:27 Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "Ekmek 5 TL oldu" iddiasına yalanlama
17:19 Kazada metrelerce havaya uçan adam, olaydan 1 saat sonra işine geri döndü
17:12 İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Abisini pompalı tüfekle öldürdü
16:58 Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak
16:48 Pınar Gültekin'in katiline tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmişti! Karara hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti
16:46 Böyle soğukkanlılık görülmedi! "Kral Kai" lakaplı adam, kendisine saldıran timsahı tavayla dövdü
16:41 Kulüpler Birliği'nde görev değişimi! Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni başkan Ali Koç oldu
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 17:57:13. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Bakırköy-Beylikdüzü metrosu iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement