Ülke genelinde Denizli ile birlikte 9 ilde yürütülen 'Kız Kardeşim' projesinde eğitimler başladı - Son Dakika
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Ülke genelinde Denizli ile birlikte 9 ilde yürütülen 'Kız Kardeşim' projesinde eğitimler başladı

08.07.2022 09:41
Ülke genelinde Denizli ile birlikte 9 ilde yürütülen 'Kız Kardeşim' projesinde eğitimler başladı

Kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların, sosyo-ekonomik güçlenmesine destek olunmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2015 yılında başlatılan ve bu yıl 9 ilde gerçekleştirilecek olan 'Kız Kardeşim' projesi Denizli'de başladı.

Kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların, sosyo-ekonomik güçlenmesine destek olunmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2015 yılında başlatılan ve bu yıl 9 ilde gerçekleştirilecek olan 'Kız Kardeşim' projesi Denizli'de başladı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitim projesinin açılış törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Nimet Kaleli, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Atmacaoğlu, üretici kadınlar ve teknik personeller katılım sağladı.

Projeye katılan kadın üreticileri tebrik eden İl Müdürü Şakir Çınar, "2022 yılı içerisinde 9 ilde uygulanmaya konulan 'Kız Kardeşim' projesinin Denizli'nin de dahil olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ve oldukça heyecanlı olduğumu ifade etmek istiyorum. Denizli faaliyetleri için bir araya geldik. Tarımı ilk defa annelerimizde gördük, annelerimizin faaliyetleriyle tanıdık o yüzden bu proje bizim için çok önemli. Aslında baktığımızda, bütün tarımsal faaliyetlerin en başında kadınlarımız gelmektedir. Ülkemizin her köşesinde tarımsal üretimin ana üreticisi kadınlarımız olmuştur. Tarımsal üretim konusunda ülke ekonomisine çok ciddi katkıları olan şehrimizde, çiftçilerimiz gerek ürün çeşitliliği ve gerekse de tarımsal alanda kullandıkları teknikler ile örnek teşkil etmektedir. Zeytinimizden pamuğumuza büyükbaş ve küçükbaş tüm faaliyetlerin yapılabildiği nadide bir şehrin mensuplarıyız. Denizli kadim kültürüyle de bunların hepsini en iyi şekilde yapabileceğini bugüne kadar göstermiş bundan sonra da göstereceğini düşünüyorum. Bizlerin bütün çabası kadınlarımızı ekonomik olarak daha da güçlendirmek. Başta kırsal olmak üzere, ülkemizin her yerinde kadınımızı ekonomik anlamda güçlü ve kalkınmış bir hale getirmektir. İşte tamda bu noktada, Tarım ve Orman Bakanlığımızın hayata geçirdiği 'Kız Kardeşim' projesini önemsiyor ve bu bağlamda eğitim alacak kadın üreticilerimize de şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Nimet Kaleli de, "Bu projeyi Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi de sahiplendi. Kız Kardeşim projesi ile eğitim alan kadınların, ticari faaliyetlerinin güçlenerek satış ve pazarlama alanlarında rekabet yeteneklerinin artacağını söyledi kadınlarımıza proje çerçevesinde finansal okuryazarlık, gıda güvenliği, lojistik, ürün sunumu, pazarlama teknikleri gibi konularda eğitim verilecek olup, eğitimlerin sonunda satış ve pazarlama konusunda kadınlarımız, kız kardeşlerimiz ürünlerini marka haline getirebilecek, fuar, sergi ve festivallerde yer almasını sağlayacak ve bu vesile ile pazarda daha fazla söz sahibi olacaklardır" dedi.

Eğitim programına katılan kadın üreticilere Bakanlık ve HABİTAT Derneği uzmanlarınca Finansal Bilinç, Müşteri İlişkileri ve Satış, Mobil Fotoğrafçılık, Dijital Dünyada Güvenlik, Ürün Sunum ve Pazarlama Teknikleri, Sosyal Medyada Reklam ve Bilinirlik Artırma, Gıda Güvenilirliği ve Etiketleme konularında eğitimler verildi. Eğitim sonrası, kadın üreticilere sertifikaları teslim edildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Denizli, Çınar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ülke genelinde Denizli ile birlikte 9 ilde yürütülen 'Kız Kardeşim' projesinde eğitimler başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ülke genelinde Denizli ile birlikte 9 ilde yürütülen 'Kız Kardeşim' projesinde eğitimler başladı - Son Dakika
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