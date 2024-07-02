Ülker Bisküvi, 550 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ülker Bisküvi, 550 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi

Ülker Bisküvi, J.P.Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities'in yetkilendirildiği tahvil ihracıyla 550 milyon dolar finansman sağladı. Şirket, elde ettiği kaynağı mevcut Eurobond finansmanının refinansmanında kullanmayı planlıyor. Tahvil işleminin tamamlanması için nihai sözleşmelerin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınması bekleniyor. Ülker Bisküvi Üst Yöneticisi Mete Buyurgan, sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve uluslararası yatırımcılara teşekkür etti. Şirket, pladis çatısı altında Ülker'i daha da güçlendirmek ve küresel rekabette güç kazanmak için yatırımlarına devam ediyor.

02.07.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülker Bisküvi, yurt dışına 7 yıl vadeli 550 milyon dolar değerinde tahvil ihraç etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, J.P.Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities'in yetkilendirildiği tahvil ihracında 20 ülkeden 100'den fazla uluslararası yatırımcı katıldı.

Ülker Bisküvi, elde ettiği finansman kaynağını mevcut Eurobond finansmanının refinanse edilmesinde kullanmayı planlıyor.

Tahvil işleminin kapanışının ilgili nihai sözleşmelerin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tertip ihraç belgesi başvurusunun onaylanmasını müteakiben, 8 Temmuz'da sonuçlanması bekleniyor.

"İsrafsız şirket kültürümüzle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Bisküvi Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, 2024'ün ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Buyurgan, "Müşterilerimize, tüketicilerimize, paydaşlarımıza ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracımız, başarılı bir şekilde yürüttüğümüz finansal stratejimizin ve yatırımcılarla olan güçlü bağımızın bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin sağlam finansal yapısına güvenen uluslararası yatırımcılara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Buyurgan, pladis çatısı altında Ülker'i üretim ve ihracatta daha da güçlü hale getirme hedefleriyle küresel rekabette güç kazanma, pazardaki konumlarını sürdürme ve güçlendirme yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlediklerini belirtti.

Buyurgan, "İsrafsız şirket kültürümüzle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeniliği, ürün yelpazemizi geliştirmenin yanı sıra dijitalleşmeden, ürün tedarikine, dağıtım ağımızın daha da güçlendirilmesine kadar birçok noktada kullanıyoruz. Üretim gücümüzle 2024'ün geri kalan aylarında da güçlü performansımızı devam ettirerek ülkemize, ekonomiye, çalışanlarımıza, tüketicilerimize ve tüm paydaşlarımıza katkı sağlamayı sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Merrill Lynch, Ülker Bisküvi, Emirates Nbd, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ülker Bisküvi, 550 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 87 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 87 kişi hayatını kaybetti
14:09 Sinan Ateş davasında tartışma Mahkeme başkanı, Ayşe Ateş’in avukatını salondan atmak istedi Sinan Ateş davasında tartışma! Mahkeme başkanı, Ayşe Ateş'in avukatını salondan atmak istedi
13:19 Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler’den net mesaj Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
13:57 Suriyelilere vergi muafiyeti mi var Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:06:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ülker Bisküvi, 550 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement