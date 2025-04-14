Uludağ'da Orta Doğu Turizm Buluşması - Son Dakika
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Ekonomi

Uludağ'da Orta Doğu Turizm Buluşması

Uludağ\'da Orta Doğu Turizm Buluşması

BTSO, Uludağ'da Orta Doğu pazarına yönelik büyük bir turizm etkinliği düzenledi.

14.04.2025 12:28
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Uludağ'ın turizm potansiyelini ortaya koymak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. BTSO tarafından Uludağ'a kazandırılan Bursa Business School, Türkiye'de bugüne kadar Orta Doğu pazarına yönelik düzenlenen en büyük alım heyetine ev sahipliği yaptı. Valley of Tourism (VOT) öncülüğünde, Türk Hava Yolları, Rixos Hotels ve Swissötel ortaklığında düzenlenen "Middle East" alım heyeti etkinliğinde 14 ülkeden 143 seyahat acentesi, Türkiye'nin dört bir yanından 50'yi aşkın otel temsilcisi ile buluştu.

Türkiye'de kış turizminin gözde destinasyonlarından Uludağ'ın 12 ay boyunca turist ağırlayan bir cazibe merkezi haline gelmesini hedefleyen BTSO, Arap turistlerin bölgeye ilgisini artıracak önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ürdün, Lübnan, Irak, Filistin, Fas, Tunus, Cezayir, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Sırbistan'dan gelen turizm seyahat acenteleri Bursa Business School ev sahipliğinde, Türk turizmcilerle B2B görüşmeleri gerçekleştirdi. Yaklaşan yaz sezon öncesi önemli iş birliklerine imza atılan etkinlik kapsamında ayrıca gala ve ödül töreni düzenlendi.

Turizm sektöründen Orta Doğu'ya tanıtım atağı

Valley Of Tourism ve Bellavita Style Contract Direktörü Yasin Uzun, Orta Doğu pazarına yönelik turizm faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Bursa Business School'da düzenlenen özel bir organizasyon için bir araya geldiklerini söyledi. Uludağ'da gerçekleşen bu buluşmanın, Türkiye turizminin bölge ülkeleriyle kurduğu bağları daha da kuvvetlendirmeyi amaçladığını belirten Uzun, "Programa 14 farklı Orta Doğu ülkesinden gelen yaklaşık 200 acente temsilcisiyle oldukça güçlü bir katılım sağlandı. Türk Hava Yolları'nın da destek verdiği bu programda, Türkiye'nin önde gelen 50 otel markasını acentelerle birebir temas kuracak şekilde bir araya getirdik. Bu sayede, otellerle acenteler arasında doğrudan iş birliklerinin kurulmasını sağladık. Türkiye'yi bölgedeki tur operatörleri için daha cazip hale getirmek adına somut adımlar atıyoruz. Organizasyonun sektöre sağlayacağı katkı bizler açısından oldukça değerli. Orta Doğu pazarında Türkiye'nin destinasyon çeşitliliğini ve otel kalitesini öne çıkarmak için büyük bir emek harcıyoruz. Bugün burada o emeğin karşılığını görmek bizim için büyük bir gurur." dedi.

"Bursa Business School Uludağ'a değer kattı"

Organizasyonun sadece iş bağlantılarıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda sektörel iş birliklerini güçlendiren sosyal etkinliklerle de desteklendiğini vurgulayan Uzun, "B2B görüşmeleri sonrasında gala gecemiz ve ödül törenimiz ile programımızı tamamladık. Etkinliğe ev sahipliği yapan, BTSO'nun turizme kazandırdığı bu tesis gerçekten muazzam. Uludağ'a bu kalitede bir tesis gerekiyordu. Lobiye adım attığınızda farklı bir yerde olduğunuzu hissediyorsunuz. Yaz-kış aktif kullanılabilecek, her şeyin ince ince düşünüldüğü bir alan oluşturulmuş. Sektör temsilcileri ve misafirler için çok etkileyici bir deneyim sunuyor. Uludağ'a ciddi bir değer kattı ve biz de bu değerin, bu tarz uluslararası buluşmalarla daha da karşılık bulacağına inanıyoruz. Şahsım, firmam ve turizm camiası adına turizme kazandırılan bu tesis için BTSO'ya ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a teşekkür ediyorum. Organizasyon sürecinde verdikleri destek bizim için çok kıymetliydi." dedi.

"B2B'de yeni işbirlikleri kurma fırsatı bulduk"

Organizasyona Cezayir'den katılan firma yetkilisi Mohammed Adnan, Bursa'da bulunmaktan ve etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bursa'ya ilk kez geliyorum ve gerçekten çok etkilendim. Şehir çok güzel, organizasyon ise son derece profesyonelce hazırlanmış. B2B etkinliği sayesinde daha önce hiç çalışmadığımız birçok otelle tanışma ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı bulduk. Bu organizasyon, hem firmamız hem de katılan tüm acenteler için son derece faydalı oldu. Ayrıca konakladığımız Uludağ'daki Swissötel'in kalitesinden de çok etkilendik. İlk defa geldiğimiz bu tesis, sunduğu imkanlar, hizmet kalitesi ve konumuyla gerçekten mükemmel. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde bu otelle çok daha sık çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Uludağ'ın doğası ve tesiste sunulan imkanlar harika"

Organizasyona katılan otel temsilcisi Yakup Atay ise BBS'in çok güzel bir tesis olduğunu ve burada çok iyi ağırlandıklarını söyledi. Atay, "Organizasyon eksiksiz ve çok güzel. Yurt dışından yoğun bir talep var. En az 20 acente firmasıyla görüşme sağladık. B2B görüşmelerimiz çok verimli geçti, katılan herkesin verim aldığını düşünüyorum. Bu tür organizasyonlar umarım artarak devam eder. Bu etkinliklerin geri dönüşü bizim için son derece faydalı oluyor. Ayrıca organizasyonun burada yapılması çok doğru bir tercih olmuş. Merkezin altyapısı, konferans salonları ve fuaye alanı oldukça geniş ve bize büyük imkanlar sağlıyor. Uludağ'ın doğası ve sunduğu imkanlar harika." ifadelerini kullandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uludağ'da Orta Doğu Turizm Buluşması - Son Dakika

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