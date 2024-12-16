Uludağ Elektrik'ten Dijitalleşme Adımı - Son Dakika
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Ekonomi

Uludağ Elektrik'ten Dijitalleşme Adımı

Uludağ Elektrik, çevrimiçi işlem merkeziyle zaman tasarrufu sağlarken, elektronik fatura kullanımını teşvik ediyor.

16.12.2024 11:16
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Uludağ Elektrik, çevrimiçi işlem merkeziyle birçok işlemi dakikalarla ölçülebilecek sürelere indirerek dijitalleşmenin gücüyle ciddi zaman tasarrufu sağlarken, elektronik fatura kullanımını teşvik ederek müşterilerinin çevre bilincini artırmalarına katkıda bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyondan fazla nüfusa hizmet veren Uludağ Elektrik, sunduğu hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırırken, dijitalleşme çalışmalarıyla da çevreyi korumayı amaçlıyor.

Şirket, pek çok işlemi dijitalleştirerek hem kağıt çıktı oranını düşürüyor hem de zaman tasarrufu sağlıyor. Kullanıcılar, şirketin çevrimiçi işlem merkezi sayesinde abonelik başlatma ve sonlandırma, fatura ödeme ve taksitlendirme gibi işlemleri dakikalar içinde, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan gerçekleştirebiliyor.

Abonelik işlemleri sadece 3 dakikada tamamlanırken, tüketim endeksi girilerek fatura oluşturulabiliyor, tüketim grafiği görüntüleme seçeneğinden ise geçmiş elektrik tüketim verileri incelenebiliyor. Tüm bu kolaylıklardan yararlanabilmek için internet tarayıcısı üzerinden www.uludagelektrik.com.tr linkinden çevrimiçi işlem merkezine tıklamak yeterli oluyor. Şirket dijital hizmet kanallarını aktif kullanmanın yanı sıra fiziksel ortamların konforunu ve şartlarını iyileştirmeye de devam ediyor.

Şirket, 100'e yakın fiziksel işlem merkezi, çevrimiçi işlem ve çağrı merkezi ile e-Devlet üzerinden de elektrik işlemlerinin yapılabilmesine olanak sağlıyor.

Uludağ Elektrik, kağıt tüketimini azaltarak yeni nesillere temiz bir dünya bırakma hedefiyle elektronik fatura kullanımını da teşvik ediyor. Elektronik faturaya geçen yaklaşık 2 milyon abonesiyle kağıt çıktı sayısını müşterileri nezdinde azaltmayı hedefleyen Uludağ Elektrik, aynı zamanda ağaçlandırma çalışmalarıyla da doğaya katkıda bulunuyor.

Elektronik fatura uygulaması sayesinde yılda 30 ton kağıt tasarrufu sağlıyor, bu da 800 bin litreyi aşkın suyun korunmasına ve 39 ton karbondioksit salımının önlenmesine yardımcı oluyor. Elektronik fatura, faturaların kaybolma riskini ortadan kaldırarak müşterilerin her an her yerden faturalara erişimini sağlıyor.

Kurum içi ve kurum dışı kağıt tüketiminden elde edilen tasarruflar, "Yeşil Dönüşüm Ormanları" projesi kapsamında ağaçlandırma çalışmalarına yönlendiriliyor. Son 5 yıldır her yıl dikilen binlerce fidanla, 11 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan oluşturuldu. Bu çabalar, çevresel bilinci artırmayı ve toplumu doğa dostu çözümler konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor, böylece gelecekte daha sürdürülebilir bir dünya için önemli bir adım atılmış oluyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Uludağ, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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