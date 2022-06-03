ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Libya ile ekonomik iş birliği - Son Dakika
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ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Libya ile ekonomik iş birliği

03.06.2022 13:04
ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Libya ile ekonomik iş birliği

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Libya Devleti Ankara Büyükelçisi Mustafa E. M. Elgelaib'i ziyaret etti.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Libya Devleti Ankara Büyükelçisi Mustafa E. M. Elgelaib'i ziyaret etti. Başkan Atasoy, ithalat ihracat ve yatırımlar konusunda Libya ile iş birliği yapılacağını bildirdi.

Ziyaret kapsamında Başkan Atasoy, yeni dönemde atanan Libya Devleti Ankara Büyükelçisi Mustafa E. M. Elgelaib, Büyükelçilik Müsteşarı Entesar Eraiss ve Çalışma Ataşesi Ala Omran Dhiem ile toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede pandemi sonrası dönemde ortak alanlarda yapılabilecek yatırımlar ile ilgili yol haritası çizildi.

"YATIRIMCIYA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Büyükelçi Elgelaib, Başkan Atasoy'u elçilikte görmekten duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Büyükelçi Elgelaib, "Türkiye ile ilişkilerimiz 500 yıl önceye dayanıyor. Bundan sonra da Türk kardeşlerimize, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda destek vermeye devam edeceğiz. Sayın Atasoy ve ben büyükelçiler olarak iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için buradayız. Dolayısıyla bugün sizleri burada görmekten dolayı mutluyuz. Libya iş sahası ülkede uzun süredir süregelen iç karışıklıkların olması sebebiyle Türk iş dünyasının çekimser yaklaştığı bir bölgeydi. Son dönemlerde ise, Libya'da olayların soğumasıyla birlikte ticaret yeniden canlanıyor. Önümüzdeki süreçte çok yatırımcıya ihtiyacımız olacak. Çeşitli ülkelerden çokça yatırım talepleri de var, lakin Türk şirketlere öncelik tanınacak. ULUSKON'un tarafımıza yönlendireceği Türk iş insanlarına her türlü imkan ve destek sağlanacaktır" dedi.

"TİCARET İÇİN AVANTAJLI"

Başkan Atasoy, Libya Devleti ile petrol, doğalgaz, havacılık, tarım, turizm, enerji ve teknoloji alanlarında iş birliği yapılacağını kaydederek, "Libya'ya gerçekleştirdiğimiz son ziyaretimde de gördüm ki, Libya Devleti sayısız doğal kaynağa sahip ve konumu dolayısıyla uluslararası ticaret için avantajlı bir saha. Ülke içi karışıklıkların da düzelmiş olması ticareti daha da hızlandıracaktır. Aynı şekilde Libya'dan gelecek iş insanlarını da ULUSKON olarak yönlendireceğiz. Ülkemizin ekonomik kalkınmasının yolu yatırım ve ihracatları arttırmaktan geçiyor. Birincil vazifemiz budur" diye konuştu.

Görüşmenin ardından taraflar arasında 'Ekonomik İş birliği Konferansı' düzenlenmesi kararlaştırıldı. İki ülke arasında yenilenen bu iş birliği ile Türk iş dünyasına yeni kapılar aralanması planlanıyor.


ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Libya ile ekonomik iş birliği
ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Libya ile ekonomik iş birliği
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Kaynak: DHA

Libya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Libya ile ekonomik iş birliği - Son Dakika


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