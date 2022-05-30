Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi

Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı çevrimiçi düzenlendi. "Yeni dijital fırsatları yakalamak ve dijital değerin keyfini çıkarmak" adlı yıllık tema kapsamında, bu yılki fuar, dijital teknoloji devrimi ve endüstriyel dönüşüm için yeni fırsatlar keşfetmek amacıyla dijital ekonomi trendlerini yakından takip etti.

2022 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı, 26 Mayıs'ta Çin'in Guizhou eyaletinin başkenti Guiyang'da düzenlenen açılış töreniyle çevrimiçi olarak gerçekleşti. Açılış törenine devlet büyükleri, girişimciler ve akademisyenler de dahil olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen kişiler katılım gösterdi. "Yeni dijital fırsatları yakalamak ve dijital değerin keyfini çıkarmak" adlı yıllık tema kapsamında, bu yılki fuar, dijital teknoloji devrimi ve endüstriyel dönüşüm için yeni fırsatlar keşfetmek amacıyla dijital ekonomi trendlerini yakından takip etti.

Fuarda yapılan etkinlikler hakkında şu bilgiler verildi:

Fuarda, bir günlük oturum sırasında konuklar Metaverse, veri güvenliği ve endüstriyel internet gibi etkili konuları tartıştı. Bunların yanı sıra, bu fuarda gerçek ekonomi, sosyal yönetim, insanların geçimi ve kırsalı yeniden canlandırma konularına büyük verilerin derin entegrasyonuna odaklanıldı. Verilerin geleneksel endüstrileri tam zincirli endüstriler olacak şekilde dönüştürmek için kullanılması da ele alındı.

8 foruma ek olarak, sanayi, tarım ve turizmde büyük verilerin olağanüstü başarılarını gözler önüne sermeyi amaçlayan Büyük Veri Fuarı Yayını da dikkat çekti. Yayında, 24 yeni ürün, 26 yeni teknoloji ve beş iş modeli dahil olmak üzere 437 bilimsel ve teknolojik başarıdan 55'i Büyük Veri Fuarı Öncü Teknoloji Başarı Ödülü'ne layık görüldü. İnteraktif bir platform oluşturmak ve etkileyici bir deneyim sunmak için fuarda yeni iletişim araçlarından yararlanıldı. Örneğin, fuar süresince akıllı konferans hizmetleri, sanal varlıklar ve düşük gecikmeli iletim teknolojileri kullanıldı.

Bu yılki fuar Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Çin Siber Uzay Yönetimi ve Guizhou eyaleti idaresi tarafından ortaklaşa düzenlendi. Guizhou'nun stratejik konumlandırmasını temel alan 2022 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı, Çin'in endüstriyel yükselmesinde ve dijital inşasında yeni deneyimlerin keşfedilmesi umuduyla teknolojik başarıların dönüşümünde inovasyonun altını çizdi. Guizhou son yıllarda büyük veriler için ülkenin ilk ulusal düzeydeki kapsamlı pilot bölgesinin inşasını hızlandırdı. Dijital ekonomide eyaletin büyüme oranı üst üste 6 yıl boyunca ülkede ilk sırada yer aldı.

Büyük veri temasıyla dünyanın ilk ulusal seviyede düzenlenen fuarı olarak, Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2015 yılından bu yana art arda 7 oturum şeklinde düzenlendi. Fuar, en güncel başarıları sergilemek, fikir alışverişi yapmak ve ilgili sektörde iş birliğini teşvik etmek için dünya standartlarında bir platform oluşturuyor. - İSTANBUL