Uluslararası Ekonomi Zirvesi\'nde Sürdürülebilirlik Vurgusu

ULUSLARARASI Ekonomi Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen 'Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirliğin Yarını' panelinde konuşan sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, "Kriz senaryoları arasında sürdürülebilirlik konuşmak önemli. Sürdürülebilirlik konusu herkesin çocuğuna aktaracağı, sorumlu olduğu bir konu" dedi.

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), bu yıl 14'üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı. Bu yıl 'Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0' temasıyla düzenlenen zirvenin ana sponsorluğunu Rönesans Holding üstleniyor. UEZ 2025'in ikinci günündeki üçüncü panelin konusu 'Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirliğin Yarını' olurken, panelin sponsoru sahibinden.com oldu.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Tekstar Tekstil Founder&CEO'su Aykut Tarakçıoğlu, sürdürülebilirliğin artık iş dünyasının ve bireysel yaşamların ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti. Sürdürülebilirliğin sadece geçici bir trend değil, kalıcı ve dönüşüm yaratan bir vizyon olduğunu vurgulayan Tarakçıoğlu, "Sürdürülebilirlik konusu özellikle son zamanlar da popülerleşmeye başlamış olsa da bugün ve gelecekte de devam edecek bir konu olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Tarakçıoğlu, Uluslararası Ekonomi Zirvesi gibi platformların, sürdürülebilirlik gibi kritik konuları gündeme taşımasının değerli olduğunu da sözlerine ekledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSIN MİMARI OLMAK ZORUNDAYIZ

QNB Türkiye CEO'su Ömür Tan, bankacılık sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümündeki rolünü değerlendirerek, bankaların sadece takipçi değil, dönüşümün mimarlarından biri olması gerektiğini vurguladı.

Uzun yıllar sınırsız kaynak ve sınırsız büyüme anlayışıyla şekillenen ekonomik sistemin, artık sınırlı kaynaklarla sürdürülebilir büyüme stratejilerine evrildiğini dile getiren Tan, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil; toplumsal ve yönetişimsel boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini belirtti.

Bankaların bu dönüşümde üç temel sorumluluğu olduğuna savunaN Tan, "Finansman kaynaklarımızı yeşil teknolojilere yönlendiriyoruz. Bugün QNB Türkiye olarak kredi portföyümüzün yüzde 34'ünü yeşil kredilere ayırmış durumdayız. Sendikasyon kredilerimizin yüzde 37'si sürdürülebilirlik hedefli kaynaklardan oluşuyor. Her yıl bu oranı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bankacılık sektörü açısından iklim riskinin artık çok net bir finansal risk olarak kabul edildiğine dikkati çeken Tan, dünya genelinde sürdürülebilir dönüşüm için yalnızca enerji yatırımlarında yıllık 5.6 trilyon dolarlık bir yatırım gerektiğini ve bu alanda hala geride kalındığını sözlerine ekledi.

'İKİNCİ ELİN GÜCÜYLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI SAĞLIYORUZ'

sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, konuşmasının başında ekonomist Nouriel Roubini'nin UEZ'deki küresel kriz senaryolarına da değinerek, "Böyle bir atmosferde sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Biz sürdürülebilirlik diyoruz Roubini 3. dünya savaşı çıkacak diyor. Dolayısıyla kriz senaryoları arasında sürdürülebilirlik konuşmak önemli. Sürdürülebilirlik konusu herkesin çocuğuna aktaracağı, sorumlu olduğu bir konu" dedi.

65 milyon aktif kullanıcı sayısıyla Türkiye'de milyonlarca insana dokunduklarını dile getiren Ertaş, "İnsanları ikinci el alışverişe yönlendirerek, kullanılabilir ürünlerin çöpe atılmasını engelliyor, kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Ertaş, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik bir sorumluluk olduğunu ve ikinci el ürünlerin yaygınlaşmasının bu dönüşümde kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Eskimemiş bir şeyin başka birisi tarafından daha fazla kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Ertaş, "Yeniyi çöpe atmayı dünya olarak bırakmamız gerekiyor. Bizim kuşağımızda başkasının eşyasını kullanmak ayıp sayılırdı. Oysa bugün, sürdürülebilirlik adına bu anlayışı tersine çevirmemiz gerekiyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde ikinci elin itibarı oldukça yüksek. Türkiye'de de bu bilinci yerleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Burak Ertaş ayrıca sahibinden.com'un sürdürülebilirlik alanında somut verilerle iz bıraktığını ve 189 bin ton plastik, 68 bin ton çelik ve 126 bin ton alüminyumun geri kazanımının sağlandığını bildirdi.

'YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA KAPASİTE SORUNU ORTAYA ÇIKIYOR'

Aydem Enerji CEO'su Serdar Marangoz ise şöyle konuştu:

"Cari açık 10 milyar dolar civarında. Elektrik kısmında ithalatı önleyebilirsek bu yıl için cari açık olmayacaktır. Ülke için çok önemli ve buna ihtiyacımız var. Elektrik sektöründe sübvansiyonlar var. İhtiyacı tespit etmek isterim öncelikle. Bu ihtiyacı ne kadar hızlı yaparsak o kadar iyi. Hem doğru işler yapıp hem de hızlı yapmak zorundayız, kaybedecek vaktimiz yok. Son kullanıcının elektrik fiyatı 19 dolar. Yatırımlara giden pay 4 dolar. Son kullanıcıda 6.8 dolar. Dağıtım payına bakıyoruz 4 dolar. Reel bakınca sürdürülebilir olmak çok mümkün değil. Yenilenebilir yatırımı yapmak isteyen insanlar kapasite sorunuyla karşılaşıyor. Bu teraziyi iki türlü desteklemek gerekiyor. Cazibeyi artırmak için doğru fiyatın desteklendiği bir durumun devrede olması gerekiyor. Yoksa sektörün gelişme hızı düşük olacaktır. Biz çatısı altında yüzde 100 yenilenebilir bir portföy şirket inşa ettik. Aldığımız skorlarda gelişmekte olan ülkelerde ilklerde yer aldık. Bunu samimiyetle devam ettirdik devam ettiriyoruz."

'YAPILAN TÜM İŞLERDE ÇEVREYE TOPLUMA SAYGILI OLMAK GEREKİR'

Alarko Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Ümit Nuri Yıldız da paneldeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Mesela teorik olarak sürdürülebilirliğin üzerinde durmak yerine uygulamada ne kadar ne durumda diye bakmak lazım bence. Yapılan tüm işlerde çevreye topluma saygılı olmak gibi bir prensip sahibi olmak gerekir. Sürdürülebilirlikle ilgili çerçeveyi oluştururken de buna göre yaptık. Alarko şirketler topluluğunu global bir şirkete dönüştürürken sürdürülebilir nasıl olunur diye düşündük. Gerek yapılan işlerde gerek Ar-Ge çalışmalarında sürdürülebilirliği ana maddelerden bir tanesi yaptık. Kısa zamanda biri işi yapmaktansa sürdürülebilir orta ve uzun vadede değer katacak işleri değerlendirmeye karar verdik. Belirli dönemlerde genel müdürlerimizi ve yetkililerimizle toplantılar yaptık. Bunun bize faydası da yapılan uygulamaları 'copy paste' şeklinde yaymak oldu. Eğer biz döngüsel ekonomi yaratmaya çalışıyorsak bu döngüsel ekonomide bizim karbon ayak izimizi doğru şekilde ölçmemiz lazım. Bunun için bu parametreleri ve ölçümlerini bir şekilde nasıl yapılacağını belirlemek gerekiyor. Bu şekilde biz de ilk 25 şirket içindeyiz şu anda. Bu konuyla ilgili ciddi danışmanlıklar da aldık. Kompleks gibi görünen yapı bizim için avantaj haline geldi. Bir de şunu eklemek isterim. Türkiye'nin önündeki en büyük avantajlarından bir tanesi, iş yüküne katılımın çok az olması. Bu, büyük bir potansiyel. 1 eğitim, 2 disiplin, 3 işe sahiplenme konusunda kadınların çok büyük bir üstünlüğü var bence. Kadınların katılması sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır. Yüzde 80 oranında kadın çalışanla çalışıyoruz. Tüm birimlerimizde olabildiğince karbon ayak izimizi ölçüyoruz ve bunu çözebilecek organizasyonlar yapıyoruz. En önemlisi bu konuyu ne kadar içselleştirdiğinizle alakalı."