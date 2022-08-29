IEA Başkanı Fatih Birol: "Rusya, enerji savaşını kazanmıyor" - Son Dakika
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IEA Başkanı Fatih Birol: "Rusya, enerji savaşını kazanmıyor"

29.08.2022 14:12
IEA Başkanı Fatih Birol: "Rusya, enerji savaşını kazanmıyor"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Rusya'nın stratejik enerji ortaklarını kaybettiğini belirterek, "Moskova, dünyadaki müşteriler arasında büyük güven kaybetti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Rusya'nın stratejik enerji ortaklarını kaybettiğini belirterek, " Moskova, dünyadaki müşteriler arasında büyük güven kaybetti. Gelirlere bakarak düşülen bir yanılgı var. Rusya, enerji savaşını kazanmıyor." dedi.

Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'nda değerlendirmelerde bulunan Birol, Norveç'in, Avrupa enerjisi için kilit bir ülke olduğunu söyledi.

Birol, Rusya'nın enerji gelirlerinin artışının olumlu bir durum yaşandığına dair algı oluşturduğunu belirterek, "Bence bu, duruma miyop bir bakış. Rusya stratejik enerji ortaklarını kaybetti. Moskova, dünyadaki müşteriler arasında büyük güven kaybetti. Gelirlere bakarak düşülen bir yanılgı var. Rusya, enerji savaşını kazanmıyor." diye konuştu.

Rusya'nın 2030'a kadar 30 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kapasitesini aktif etmesinin artık mümkün olmadığının altını çizen Birol, "Doğal gaz depolarının dolduğunu görüyoruz. Rusya'nın depoları doldukça önümüzdeki aylarda Moskova'nın daha fazla gaz yaktığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Birol, enerji piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında temiz enerji için geç kalındığına dair endişe oluştuğuna işaret ederek, "Kuraklık söz konusu. Fransa'daki nükleer santrallerin yarısı operasyonel durumda değil. Bu krizin temiz enerji seçeneklerine yönelmekte geç kalmayla bir ilgisi yok." dedi.

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Kaynak: AA

Fatih Birol, Moskova, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IEA Başkanı Fatih Birol: 'Rusya, enerji savaşını kazanmıyor' - Son Dakika

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