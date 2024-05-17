Ekonomi

Helal kavramını güncel gelişmelerle tartışmak amacıyla düzenlenen "Uluslararası Helal Kongresi" başkentte başladı.

Lokman Hekim Üniversitesi öncülüğünde, "Helal Ürün ve Hizmetlerde İzlenebilirlik ve Helal Ekosistemde Güncel Gelişmeler" temasıyla, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda organize edilen kongrenin açılışına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu, açılış konuşmasında, kurumun faaliyete başladığı günden bu yana 170'e yakın belgelendirme kuruluşundan başvuru aldığını, bu başvuruların 80'inin olumlu sonuçlandırıldığını söyledi.

Bu sonuçlarla 1300'ün üzerinde helal belgeli işletmeyi akreditasyon güvencesine kavuşturduklarını dile getiren Soylu, kurumun 60'a yakın da ret kararı verdiğinin altını çizdi.

Soylu, verdikleri akreditasyon kararları arasında en önemlisinin Lokman Hekim Üniversitesinin yaptığı helal belgelendirme çalışmalarının akreditasyon güvencesi altına alınacak olması olduğunu bildirerek, "Üniversitemizin yapmış olduğu başvuru neticelendi. Üniversitemizi de akredite etme kararı aldık. Üniversite, benim bildiğim, dünyada helal belgelendirme faaliyeti yürüten tek üniversite." dedi.

Türkiye'de ve dünyada denetim yokluğunda helal belgelendirmeye güven olmadığına işaret eden Soylu, "Kurumumuzun faaliyete geçmesiyle artık bundan sonra belgelendirmeye güven gelecektir. Güvenin gelmesi ise üreticilerin maliyetlerini azaltacaktır. Dünyada hizmet ticaretini kolaylaştıracaktır. Tüketiciler nezdinde de 'Helal mi, değil mi?' soru işaretini ortadan kaldıracaktır." diye konuştu.

"Dünyada 1,9 trilyon dolar helal gıda ve içecek ticareti var"

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin de standartların ve teknik düzenlemelerin dünya ticaretine etkisinin yüzde 80'ler düzeyinde olduğunu söyledi.

Bu konuda etkili ülkelerin dünya ticaretine yön verdiğinin altını çizen Şahin, "Bugün dünyada 2 milyara yaklaşan Müslüman nüfusun kendi hassasiyetlerine göre belirlenen standartlara göre mal ve hizmetleri satın alabilmesi, güvenli ve hijyenik bir şekilde tüketebilmesi beklenen bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Başta gıda olmak üzere kozmetik, finans ve daha birçok sektörde genel tüketim ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkati çeken Şahin, konunun ekonomik boyutu da olduğunu ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2022'de dünyada gıda ve içecek harcaması 10,4 trilyon doları bulmuştur. Bunun 1,9 trilyon dolarını helal gıda ve içecek ticareti oluşturmaktadır. Bu finansın İslam ülkelerinin kendi içinde kalmadığını görmekteyiz. Ekonomik anlamda bu değerin İslam ülkeleri içerisinde kalmasını sağlayarak, ekonomilerinin büyümesine katkı sağlayacak bir noktaya getirilmesi gerekmektedir."

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin de "helal" konusunun öncelik verdikleri 5 temel alandan biri olduğunu ifade ederek, konuyla ilgili akademik çalışmaların artmasının ve uluslararası alanda bunların ifade edilmesinin önemini vurguladı.

Helal uyumluluk belgesi veren Türkiye'de ilk üniversite konumuna geldiklerini anlatan Gültekin, gıda sektörünün yanı sıra kozmetikten ilaca ve turizme kadar bütün alanlarda helal belgesi vermek üzere müracaatları kabul ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, üniversiteye helal akreditasyon belgesi Soylu tarafından takdim edildi.

Kongre, 19 Mayıs'ta sona erecek.