Uluslararası Helal Sempozyumu Düzenleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Uluslararası Helal Sempozyumu Düzenleniyor

TSE, 25 Şubat'ta Diyanet ile helal uygunluk sempozyumu yapacak, standartlar ve süreçler ele alınacak.

20.02.2025 13:16
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, 25 Şubat'ta Diyanet İşleri Başkanlığı ile "Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu" düzenleyeceklerini bildirdi.

Şahin, Ankara'da yapılacak sempozyuma ve TSE'nin helal belgelendirme hizmetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Enstitünün, 25 Şubat'ta Diyanet İşleri Başkanlığı ile "Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu" düzenleyeceğini belirten Şahin, "Sempozyumda, helal uygunluk değerlendirme süreçlerinin uluslararası standartlarla uyumu, sektördeki güncel gelişmeler ve belgelendirme süreçlerinin önemi gibi kritik konular uzman katılımcılarla ele alınacak." ifadesini kullandı.

Şahin, helal belgelendirme sürecinin tüketicilere sağladığı güvenin önemine işaret ederek, özellikle ramazan ayı gibi dini hassasiyetin arttığı dönemlerde helal tüketim ihtiyacının daha da belirginleştiğini ve bu alandaki standartların öneminin arttığını aktardı.

TSE'nin 2011'den bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarıyla helal belgelendirme hizmeti sunduğunu anımsatan Şahin, özellikle gıda, kozmetik, turizm gibi sektörlerde helal tüketim ihtiyacının hızla arttığını, bu artan talebin de TSE'nin uygunluk testleriyle karşılandığını kaydetti.

Şahin, TSE'nin, gıda, kozmetik ve turizm alanlarında İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün standartlarına göre akredite olan ilk kuruluş olduğuna dikkati çekerek, "Helal Akreditasyon Kurumu tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamlayan Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarımız da Türkiye'de helal akreditasyon belgesi alan ilk laboratuvar olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Böylece, hem helal belgelendirme faaliyeti yürüten kuruluşların hem de gıda ve kozmetik gibi alanlarda üretim yapan işletmelerin faydalanabileceği test faaliyetlerini de akreditasyon kapsamımıza dahil etmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm faaliyeti yapan işletmelerin talebi arttı

Şahin, 2022 yılı itibarıyla helal turizm alanındaki akreditasyon çalışmalarının tamamlandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Turizm faaliyeti yapan işletmelerden yeni müracaatları alıyoruz ve bu alanda faaliyetlerimizi hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda sürdürüyoruz. TSE bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü altyapısı, uzman kadrosu, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri ile helal belgelendirme konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ekonomi, Turizm, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Helal Sempozyumu Düzenleniyor - Son Dakika

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