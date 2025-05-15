Uluslararası KOBİ Zirvesi Başladı

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfının (TOSYÖV) düzenlediği Uluslararası KOBİ Zirvesi'nde küçük işletmelerin geleceğine ilişkin yol haritası, sorunları ve çözüm yolları ele alındı.

TOSYÖV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda rekabetçi güçlerinin artırılması amacıyla düzenlenen "20. Ulusal 1'inci Uluslararası KOBİ Zirvesi" Ankara'daki KOSGEB binasında gerçekleştirildi.

Zirve, çok sayıda işletmeyi, bürokratları ve alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, KOBİ'lerin istihdamdaki payının yüzde 70'in üzerinde olduğuna işaret ederek, gerçekleştirdikleri ihracat ve AR-GE yatırımlarının sürekli arttığını belirtti. KOSGEB'in bu işletmelere bugüne kadar 180 milyar liralık destek sağladığını bildiren Çoştu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki KOBİ'lere 50 milyar lira kaynak sağladığını ifade etti.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin de KOBİ'lerin uluslararasılaşmasında bir yol haritası oluşturmayı ve yeni darboğazlara karşı önlem almayı hedeflediklerini aktardı.

Ödüller sahiplerini buldu

Açılışın ardından gerçekleştirilen oturumlarda da KOBİ'lerin geleceğine ilişkin yol haritası, karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm yolları ele alındı. Bu kapsamda ihracat verileri, bu işletmelerin dışa açılımında yaşanan sorunlar ve finansman gibi konularda değerlendirmede bulunuldu.

Etkinlikte, vakfın vefat eden Yönetim kurulu Başkanı Yalçın Sönmez adına TOSYÖV Girişimcilik Ödülleri de verildi.

Genç Girişimci Ödülü, 'dron'lara ilaç dağıtımından enerji hatlarının denetimine kadar farklı alanlarda görev altyapısı sunan "Dronelara Özgürlük" projesiyle IAS Systems'e verildi. Firma adına ödülü Serhan Gürbüz aldı.

Kadın Girişimci Ödülü'ne çiftçilere yapay zeka destekli bitkisel hastalık tespiti, hava durumu analizi ve hal fiyatları hizmetleri sunan TarımPlus dijital platformu projesiyle Zehra Yılmaz hak kazandı.

Geleceğin Genç Girişimcisi Ödülü de fabrikalarda üretim süreçlerini dijitalleştirerek hataları anlık tespit eden "Indufy" isimli projesiyle Ali Tamer Şensoy'a takdim edildi.