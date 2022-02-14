Üye Girişi
Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri için müracaatlar başladı - Son Dakika

Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri için müracaatlar başladı

14.02.2022 11:05
Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri için müracaatlar başladı

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne 2022 yılı için aday gösterme süreci başladı.

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne 2022 yılı için aday gösterme süreci başladı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yaptığı açıklamada, Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne dünyanın pek çok yerinden yapılan başvuruların oldukça memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Ödül programında öncü, özgün ve çığır açıcı özellikleriyle öne çıkan başvuruların uzun ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda ödül almaya hak kazanan bilim insanlarını her yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladıklarını anımsatan Şeker, "Ülkemizin bilim alanında ev sahipliğini yapmak Akademimiz adına onur verici. Bu anlamda sorumluluğumuzun farkındayız, TÜBA çatısı altındaki tüm program süreçlerini ve projeleri bu farkındalıkla yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeker, TÜBA üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri, uluslararası akademik kuruluşlar ve TÜBA tarafından davet edilen diğer kişi ve kurumlarca aday gösterilen bilim insanlarının, ödül programının komitelerince değerlendirildiğini kaydetti.

Ödüllerden birinin, her yıl 3 alan arasında dönüşümlü olarak Türkiye vatandaşı veya Türkiye ile ilgili bağlantılı çalışmaları olan bilim insanlarına verildiğinin altını çizen Şeker, bu yıl için Türkiye bağlantılı ödülün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2022 yılının "Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Temel Bilimler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla fen ve mühendislik bilimleri alanında tevcih edileceği bilgisini verdi.

15 Nisan'a kadar sürecek

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri, bütün bilim insanlarına açık, her yıl fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere farklı bilim alanlarında aday gösterilenlere her kategoride bir ödül olarak veriliyor.

Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkıları, 3 ödül alanında oluşturulan TÜBA Ödül Komitelerince yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak değerlendirilecek, ardından Komitelerin önerileri Akademi Konseyi'ne sunulacak ve ödül sahipleri Konsey tarafından belirlenecek.

Akademi Ödülü Madalyası, Akademi Ödülü Beratı ve takribi 30 bin dolar tutarındaki ödüller, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne TÜBA üyeleri ve çalışanlarıyla değerlendirme süreçlerinde yer alan bilim insanları aday gösterilemiyor. Ayrıca Akademi Ödülleri'ne önerilen bilim insanlarının son 3 yılda Türkiye'de uluslararası düzeyde verilmiş bir başka bilim ödülü almamış olması gerekiyor.

Bu yılki ödül programına ilişkin süreç, 15 Nisan'a kadar devam edecek.

YORUMLAR
500

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Muzaffer Şeker, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri için müracaatlar başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:10 Piyasa değeri 10 milyon lira! Balina kusmuğu"
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
11:05 Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız
11:04 Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:14:45. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri için müracaatlar başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement