ÜNLÜ & Co'ya "Yılın Birleşme ve Satın Alma Finansal Danışmanı" ödülü - Son Dakika
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ÜNLÜ & Co'ya "Yılın Birleşme ve Satın Alma Finansal Danışmanı" ödülü

13.04.2022 15:40
ÜNLÜ & Co'ya "Yılın Birleşme ve Satın Alma Finansal Danışmanı" ödülü

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co, Londra'da düzenlenen Mergermarket Avrupa Birleşme ve Satın Alma Ödülleri'nde Türkiye'de "Yılın Birleşme ve Satın Alma Finansal Danışmanı" ödülünün sahibi oldu.

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co, Londra'da düzenlenen Mergermarket Avrupa Birleşme ve Satın Alma Ödülleri'nde Türkiye'de "Yılın Birleşme ve Satın Alma Finansal Danışmanı" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ & Co, şirket birleşme ve satın alma işlemleri alanındaki başarısını uluslararası yeni bir ödülle taçlandırdı.

Mergermarket tarafından finansal ve hukuki danışmanların, şirket birleşme ve satın alma işlemlerindeki başarısı ödüllendiriliyor. Ödül kazanan şirketler, danışmanlık yaptıkları anlaşmalarının hacim ve adedine göre ve bağımsız jüri değerlendirmesiyle belirleniyor.

ÜNLÜ & Co Grubu, kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği 123 başarılı işlem ile Türkiye'nin "lider" birleşme ve satın alma danışmanı olarak öne çıkıyor.

Şirket ayrıca, 2010'dan bugüne 30 milyon doların üzerinde değere sahip işlemlerde, gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da "lider" konumda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin lider birleşme ve satın alma danışmanı kuruluşu olarak, aldığımız ödül ile bunun bir kez daha tescil edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Özellikle birleşme ve satın alma alanında almış olduğumuz ödüller, hem yurt içi hem de yurt dışındaki itibarımızın bir göstergesi. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarılı M&A işlemlerinin büyüklüğü 18 milyar dolara ulaştı. Ülkemize kazandırdığımız yatırımlarla gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğine olan güvenimiz ile önümüzdeki dönemde de aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz."

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Türkiye, Yatırım, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÜNLÜ & Co'ya 'Yılın Birleşme ve Satın Alma Finansal Danışmanı' ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜNLÜ & Co'ya "Yılın Birleşme ve Satın Alma Finansal Danışmanı" ödülü - Son Dakika
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