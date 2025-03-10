Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza

Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza

Ünlü deterjan markası Ariel'in reklamı hakkında Ticaret Bakanlığı'na yapılan şikayet bir gerçeği gözler önüne serdi. Markanın reklamında 1 ölçekte temizlendiğini iddia ettiği leke, bakanlığın yaptığı testte 8 yıkamada çıktı. Rakip ürünlere göre az deterjanla daha iyi temizlik sağladığını ileri süren şirket, yanıltıcı reklam nedeniyle 2,2 milyon lira para cezasına çarptırıldı.

10.03.2025 07:10
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Ünlü temizlik firmalarından Procter & Gamble'ın "Ariel" markası reklamı, Ticaret Bakanlığı'na yapılan şikayetle inceleme altına alındı.

İDDİA İNCELEME ALTINA ALINDI

Reklam Kurulu, şirketin televizyon kanallarında yayınladığı "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" isimli toz deterjanına ait reklamlarda, markanın diğer rakiplerinden daha az deterjanla daha iyi temizlik sağladığı iddiasını inceledi.

"ÜSTÜN PERFORMANSINI İSPAT EDEMEDİ"

Kurul değerlendirmesinde markanın reklamında, hane halkı tercihlerine göre rakiplerinin 2 ölçekle, Ariel'in ise sadece 1 ölçekle temizlediği şeklinde sunum yapıldığı belirtildi. Ancak bu iddialar için sunulan IPSOS raporunun geçerli olmadığı ve karşılaştırmalı testlerin doğru koşullarda yapılmadığı tespit edildi. Kurul yazısında, Ariel'in reklamda iddia edilen 'daha az ölçek kullanımı' ve 'bütçe tasarrufu' gibi üstün performansını ispat edemediği belirtildi.

8 KEZ YIKAMAYLA ÇIKTI

Markanın reklamında çeşitli lekelerin bir ölçekle tek yıkamada temizlendiği iddiasına ilişkin yapılan testte kirletilmiş çarşafların sekiz kez yıkandığı belirlendi. Buna göre ilgili yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenen Procter & Gamble hakkında 2,2 milyon lira idari para cezası ve reklamlar durdurma kararı alındı.

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Ticaret Bakanlığı, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Ariel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ghcvbnn:
    Allah devletimin ve devletimin başındakilerin yardımcısı olsun. Böyle büyük firmalara ceza kesmek her babayiğidin harcı değil, Heleki o markanın arkasında kimlerin oldugunu düşündüğün zaman 27 7 Yanıtla
  • Mehmet Orulluoğlu:
    Onlara göre bu ceza çerez 33 0 Yanıtla
  • özcan özdemir:
    Demek ki neymiş ariel yalan üzerine yalan bir marka imiş millette ona gorer almaması lazim 19 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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