Ünye\'de Yeni Fabrikanın Temeli Atıldı

Ekonomi

Ordu'nun Ünye ilçesinin 40 yıllık hayali olan, 550 dönümlük arazi üzerine kurulan ve 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni bir fabrikanın temeli atıldı.

Ünye'de 40 yıldır hayali kurulan yatırımcıların hızlıca firmalarını faaliyete geçirdiği OSB alanında ilçede 50 yıllık çalışmalarıyla istihdam sağlayan bir mobilya firmasının üretim atölyesinin temel atılma töreni gerçekleşti. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve çok sayıda kişinin katıldığı temel atma töreninde ise heyecan dolu anlar yaşandı.

Temel atma töreninde konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bugün heyecanlı bir gün yaşıyoruz. Buralarda OSB'nin oluşması, kamulaştırılmasının yapılması ile ilgili değerli STK Başkanlarımızla birlikte çok ciddi gayretler ve eforlar sarf ettik. Ünye'nin 40 yıllık OSB hayalinin hayata geçmesi ile alakalı emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yeni istihdam için temeli atılan mobilya atölyesi sahiplerine ise başarılar diliyorum. Bu temeller burada çok hızlı bir şekilde devam eder. 2 yıl içinde burada 34'ün üzerinde fabrikanın bacalarının tüttüğü çocuklarımızın, gençlerimizin burada istihdam edilerek aile ekonomisine katkı sunarak gurbete gitmesini engelleyecek ve yerinde istihdamı sağlayarak karnının doyabileceği bir durumun oluşmasına burası vesile olacak" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından mobilya fabrikasının temeli atıldı. - ORDU