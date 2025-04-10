Uraloğlu: Ulaştırma Yatırımları Ekonomiyi Güçlendiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma altyapısına harcanacak her kuruş, ticaret maliyetlerini azaltmaya, ekonomik büyümeyi artırmaya, bölgesel entegrasyonu teşvik etmeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayacaktır. Son 23 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaştırma ve haberleşme alanlarında 290 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Yükselen Pazarlar Forumu'na katıldı. Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada küreselleşen dünyada ulaştırma koridorları ve transit taşımacılığın kalkınmanın omurgasını oluşturduğunu söyledi. Uraloğlu, "Ulaştırma altyapısına harcanacak her kuruş, ticaret maliyetlerini azaltmaya, ekonomik büyümeyi artırmaya, bölgesel entegrasyonu teşvik etmeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

İnsanların ve malların makul maliyet ve zamanla varış noktalarına ulaşmasını sağlayan sürdürülebilir ulaştırma altyapılarının mevcudiyeti sadece ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal faydaların dengeli bir şekilde dağıtılması ve kalkınmanın çevresel etkilerinin uygun bir şekilde yönetilmesi için de gereklidir. Ulaştırma bağlantılarının kesintisiz şekilde devam etmesi için yeni alternatiflerin geliştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin jeopolitik konumunun öneminden de bahsetti. Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 51,2 trilyon dolarlık ekonomik hacme sahip 67 ülkeye ulaşıldığını ifade eden Uraloğlu, "Dolayısıyla ülkemiz, kıtalararası ulaştırma koridorlarının sağlıklı işlemesinde bir nevi kilit taşı görevi görüyor. Bu ana arterlere bağlanacak diğer güzergahlarla Türkiye üzerinden geçen taşımacılık potansiyeli de kat ve kat artmaktadır" dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım potansiyelinden ve bu alanda yapılan yatırımlardan da bahsetti. Uraloğlu, Orta Koridor'un önemine ve sunduğu avantajlara da değinirken, "Kalkınma Yolu Projesi tamamlandığında Asya ile Avrupa arasındaki geçiş süresinin mevcut deniz yollarına kıyasla 15 güne kadar kısalacak. Bu yolun hayata geçirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Doğu-batı koridorlarını kuzey-güney ekseninde birleştirerek küresel ticarete güç katacak bu hat, Basra Körfezi'nden başlayıp Bağdat ve Musul üzerinden Türkiye'ye uzanarak 2 bin 92 kilometre demir yolu ve 1923 kilometre kara yoluyla Avrupa'ya entegre olacak" şeklinde konuştu.

"Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'nin jeopolitik ve ekonomik ağırlığını perçinleyecek"

'Yeni İpek Yolu' olarak anılan ve Türkiye'nin jeopolitik ve ekonomik ağırlığını perçinleyecek bu dev projenin Fav Limanı'ndaki ilk faz çalışmalarının büyük ivme kazandığını söyleyen Uraloğlu, "Bu ilk fazın 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Önümüzdeki dönemde, proje paydaşlarımızla bir araya gelerek yönetim ve finansman yapısını netleştireceğiz. Çok yakında Irak ile Kalkınma Yolu Projesi'nin nihai anlaşmasını imzalayarak bu stratejik girişimi hayata geçirme yolunda önemli bir eşiği daha aşmayı planlıyoruz. Bu adımlar, Kalkınma Yolu paydaşı olan tüm ülkeleri zirveye taşıyacak bir dönüm noktası olacaktır" diye konuştu.

"Son 23 yılda ulaştırma ve altyapıya 290 milyar dolarlık yatırım yaptık"

Ulaştırma ve altyapıya Türkiye'nin yaptığı yatırımları da anlatan Uraloğlu, "Son 23 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaştırma ve haberleşme alanlarında 290 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdik. Sivil havacılık, demir yolları, kara yolları, denizcilik ve haberleşme sektörlerinde birçok ilki gerçekleştirdik. Marmaray'la kıtaları birleştiriyor, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüleri ile uluslararası ticaretin yollarını açıyor, İstanbul Havalimanı ile gökyüzünde sınırları kaldırıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'yla Asya'dan Avrupa'ya yükleri taşıyor, hayata geçireceğimiz Zengezur Koridoru'yla mesafeleri daha da kısaltmayı planlıyoruz. Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara ve Ankara- Niğde Otoyolları gibi mega projelerle üretim merkezlerini limanlara bağlıyor, lojistik verimliliği artırıyoruz. Bu projeler, sadece altyapı değil; halkımızın refahını yükselten, ekonomimizi büyüten ve tüm dünyayla uluslararası bağlarımızı güçlendiren adımlardır" dedi. - İSTANBUL