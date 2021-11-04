Üye Girişi
Üreten kadınlar satışlardan memnun - Son Dakika

Üreten kadınlar satışlardan memnun

04.11.2021 11:49
Üreten kadınlar satışlardan memnun

Keçiören Belediyesi tarafından Etlik Osmanlı Semt Pazarı'na kurulan stantlarda el işi ürünlerini, süs eşyalarını ve ev yemeklerini kazanca dönüştüren kadınlar, yaptıkları satışlardan memnun olduklarını dile getirdiler.

Keçiören Belediyesi tarafından Etlik Osmanlı Semt Pazarı'na kurulan stantlarda el işi ürünlerini, süs eşyalarını ve ev yemeklerini kazanca dönüştüren kadınlar, yaptıkları satışlardan memnun olduklarını dile getirdiler.

Keçiören Belediyesi tarafından kadın istihdamına katkıda bulunmak için geliştirilen 'Üretilen Kadınlar Pazarı' projesi hayata geçirildi. Her cumartesi Etlik Osmanlı Semt Pazarı'nda buluşan ve buraya kurulan stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini kazanca dönüştüren kadınlar, hem ev ekonomilerine katkıda bulunmaya başladılar hem de fikir alışverişi yaparak yeni bir sosyal ortam kazandılar.

Üreten Kadınlar Pazarı sayesinde kadınların istihdama ve sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini ekonomik kazanca dönüştürmeleri ve istihdama katılmaları için ücretsiz olarak satış alanı tahsis ediyoruz. Süs eşyası, yiyecek ve tekstil ürünlerinin değer bulması açısından hayata geçirdiğimiz bu projemizle kadınlarımız sosyalleşme imkanı da bulunuyor. Keçiören Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) sayesinde de özellikle kadınlarımızın ilgi duydukları alanda meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bu anlamda hem öğrenmeye hem de üretmeye teşvik ediyoruz" dedi. - ANKARA

Üreten kadınlar satışlardan memnun
Üreten kadınlar satışlardan memnun
Üreten kadınlar satışlardan memnun
Üreten kadınlar satışlardan memnun
Üreten kadınlar satışlardan memnun

Keçiören Belediyesi, Semt Pazarı, Cumartesi, Osmanlı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreten kadınlar satışlardan memnun - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti 11:49 Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok 11:45 OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok Yeni keşfedilen deniz canlılarına 11:36 Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi
Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları 11:29 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi 10:33 Akılalmaz dolandırıcılık! Araç kiralayıp parasını yatırdı, sadece fotoğraf alabildi
Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki 10:30 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor 10:13 Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor

Son Dakika Haberleri
11:49 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
11:49 Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
11:47 Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz
11:45 OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok
11:44 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm
11:36 Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi
11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız
11:33 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı
11:28 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son dakika olayları
10:58 İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz         
11:47
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı         
11:34
Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı         
11:33
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı         
10:00
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Kemal Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP belediyeler harekete geçti! Dar gelirliler için seferberlik başlatılıyor Kemal Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP belediyeler harekete geçti! Dar gelirliler için seferberlik başlatılıyor         
09:46
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi         
02:34
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 11:56:15. #1.12#
SON DAKİKA: Üreten kadınlar satışlardan memnun - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement