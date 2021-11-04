Üreten kadınlar satışlardan memnun

Keçiören Belediyesi tarafından Etlik Osmanlı Semt Pazarı'na kurulan stantlarda el işi ürünlerini, süs eşyalarını ve ev yemeklerini kazanca dönüştüren kadınlar, yaptıkları satışlardan memnun olduklarını dile getirdiler.

Keçiören Belediyesi tarafından kadın istihdamına katkıda bulunmak için geliştirilen 'Üretilen Kadınlar Pazarı' projesi hayata geçirildi. Her cumartesi Etlik Osmanlı Semt Pazarı'nda buluşan ve buraya kurulan stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini kazanca dönüştüren kadınlar, hem ev ekonomilerine katkıda bulunmaya başladılar hem de fikir alışverişi yaparak yeni bir sosyal ortam kazandılar.

Üreten Kadınlar Pazarı sayesinde kadınların istihdama ve sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini ekonomik kazanca dönüştürmeleri ve istihdama katılmaları için ücretsiz olarak satış alanı tahsis ediyoruz. Süs eşyası, yiyecek ve tekstil ürünlerinin değer bulması açısından hayata geçirdiğimiz bu projemizle kadınlarımız sosyalleşme imkanı da bulunuyor. Keçiören Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) sayesinde de özellikle kadınlarımızın ilgi duydukları alanda meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bu anlamda hem öğrenmeye hem de üretmeye teşvik ediyoruz" dedi. - ANKARA