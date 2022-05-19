Üreticilere file desteği - Son Dakika
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Üreticilere file desteği

19.05.2022 17:11
Üreticilere file desteği

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde organik tarım yapan üreticilere kurutma filesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde organik tarım yapan üreticilere kurutma filesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kuluncak İlçesinde organik tarım yapan 41 üreticiye yüzde 50 bedeli Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanan, yaklaşık bin dekar alanda kullanılmak üzere 18 bin metre karelik yüzde 75 geçirgenli kurutma filesi dağıtıldı. Hibe destekli file dağıtım törenine, Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Kuluncak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Dağıtım programında konuşma yapan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, hibe destekli proje ile ilgili bilgileri aktardı. Macit, "Demostrasyon amacı ile kurutma filelerini çiftçilerimizin geleneksel hasat yöntemlerini daha da geliştirmeleri ve diğer çiftçilerimize de örnek olması için dağıtıyoruz. Kurutma filesinin en büyük özelliği kurutmayı hızlandırması, yağışlı havalarda geçirgenlik sağlayarak ürün kaybını engellemesi, hijyen şartlarında kurutulmanın sağlanmasıdır. Bundan sonraki süreçte İlimizde de yaygınlaşan fırında kurutma yöntemini ilçemiz için de kurutma fırınlarını kurarak yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi.

Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ise üreticilerin desteklenmesinin öneminden söz edip, "Sayın İl Müdürümüz teknik bilgilerden bahsetti. Bu tarz çiftçilerimizi destekleyen teşvik eden girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Tarım İl ve İlçe Müdürlüğümüz her zaman çiftçilerimizin yanında, çiftçilerimize şimdiden bol kazanç bol hasat diliyorum " ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra, organik tarım yapan 41 üreticiye yüzde 50 bedeli Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanan, yaklaşık bin dekar alanda kullanılmak üzere 18 bin metre karelik yüzde 75 geçirgenli kurutma filesi dağıtıldı. - MALATYA

Üreticilere file desteği
Üreticilere file desteği
Üreticilere file desteği
Üreticilere file desteği
Üreticilere file desteği
Üreticilere file desteği

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Kaynak: İHA

Organik Tarım, Hisarcık, Kuluncak, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üreticilere file desteği - Son Dakika


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