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Üretime katkı için mera ve yaylaklar kiralanacak - Son Dakika

Üretime katkı için mera ve yaylaklar kiralanacak

15.02.2022 15:34
Üretime katkı için mera ve yaylaklar kiralanacak

Malatya'da üretime katkı sunulması amacıyla boş olan mera ve yaylaklar ihale ile kiralanacak.

Malatya'da üretime katkı sunulması amacıyla boş olan mera ve yaylaklar ihale ile kiralanacak.

Kiralama ihaleleri Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Karakavak Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak. İhale 2 aşamalı olarak yapılacak. Birinci ihale 5 Nisan 2022 Salı günü saat 14: 00'te yapılacak. Birinci ihaleye sadece meranın bulunduğu mahalle ve bağlı olduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sürü sahipleri ile yasal olarak kullanım hakkı olduğunu belgeleyen göçer ve sürü sahipleri katılabilecek.

Birinci ihalede taliplisi olmayan mera ve yaylaklar için ise ikinci ihale 12 Nisan 2022 Salı günü saat 14.00'da yapılacak. Bu ihaleye Malatya'ya bağlı diğer ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahipleri ile komşu iller ve bunlara bağlı ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahipleri katılabilecek.

Göçerler ve sürü sahiplerinin kiralayacakları mera, yaylak ve otlakıyeler için istenen belgeler ile birlikte ihale tarihine kadar İl Mera Komisyonuna sunulmak üzere İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne 15 Şubat-15 Mart 2022 tarihlerinde arasında dilekçe ile müracaat etmeleri gerekiyor. - MALATYA

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Hisarcık, Malatya, Nisan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üretime katkı için mera ve yaylaklar kiralanacak - Son Dakika Ekonomi


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