Uşak'ın İhracat ve İthalatı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Uşak'ın İhracat ve İthalatı Arttı

Uşak\'ın İhracat ve İthalatı Arttı

2024 Ocak ayı dış ticaret istatistiklerine göre Uşak'ın ihracatı yüzde 2,47 artarak 31 bin 100 dolar, ithalatı ise yüzde 2,5 artarak 12 bin 880 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Ocak ayında ihracat yüzde 3,5 artarken, ithalat yüzde 22 azaldı.

28.02.2024 22:51  Güncelleme: 22:52
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2024 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ocak ayında genel ticaret sistemine Uşak'ın ihracat ve ithalatı arttı.

2024 yılı Ocak ayına ait olarak açıklanan dış ticaret verilerine göre; Uşak'ın 2024 Ocak ayında 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 2,47 artarak 31 bin 100 dolar, ithalat da yüzde 2,5 artarak 2024 Ocak ayında 12 bin 880 dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan Türkiye'de, Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,5 arttı, ithalat yüzde 22 azaldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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