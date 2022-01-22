"Uzaylılar mı geldi, burası dünyaya ait değil!" Adanalı çiftçinin kar altındaki bahçesini görünce ağzından bu sözler döküldü

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş mahallesinde ejder meyvesi üretimi yapan Mustafa Akçoban'ın ejder meyvesi bahçesi ilçede yaşanan don olayından etkilendi. Adanalı çiftçi, sabah bahçesine geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşırıp kaldı.

MUHABİR GİBİ ANLATTI

İlçede dün akşam yaşanan don olayında Mustafa Akçoban'ın ektiği ejder meyveleri donarak dallarında buz sarkıtları oluştu. Bahçede gece tedbir almasına karşın sabah bahçesine geldiğinde ürünlerinde buz sarkıtlarını gören Mustafa Akçoban, yaşadıklarını muhabir gibi buz sarkıtından yaptığı mikrofon ile aktarmaya başladı.

"UZAYLILAR GELMİŞ SANIRIM"

Ejder meyveleri arasında cep telefonu ile çekim yapan Mustafa Akçoban buzul çağında gibiyiz diyerek "Sevgili seyirciler Acarmantaş köyündeyiz. Dün gece yaşanan 'don' olayından sonra bahçemizi ziyaret edelim dedik. Sabah geldik. Bir milyon önce buzul çağında olduğumuzu gördük. Şu anda ejder meyvesi bahçesi içindeyiz. . Gördüklerimize inanamadık. 1 metre, 45 santimetre sarkıtları oluşmuş. Sanırım bu dünyaya ait değil sanırım. Burası dünyaya ait değil. Uzaylılar gelmiş sanırım" dediği anlar an ve an kaydedildi.