Uzmanından iftarı ikiye bölerek yapma tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanından iftarı ikiye bölerek yapma tavsiyesi

12.04.2022 12:00
Uzmanından iftarı ikiye bölerek yapma tavsiyesi

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Çelik, iftarın iki periyod halinde 15-20 dakika ara verilerek tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Çelik, iftarın iki periyod halinde 15-20 dakika ara verilerek tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, sağlıklı bir ramazan ve oruç süreci için sahur yapmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yumurta, peynir, süt, yoğurt ve kefir gibi protein ve lif bakımından zengin besinler tüketmek gün içindeki tokluk hissini artırmaya yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda çiğ kuruyemişler, zeytin, avokado gibi sağlıklı yağlar açlık hissini azaltmaya destektir. Kan şekerini hızla yükseltip hızla düşürmeyecek tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi ya da yulaf unu gibi düşük glisemik indeksine sahip karbonhidrat grubuna sahurda yer verebilirsiniz."

Ramazan'da sıvı tüketiminin püf noktalarına değinen Çelik, "Çay ve kahvenin vücuttan sıvı atılımına neden olan diüretik etkiye sahip olması sebebiyle tüketimleri sınırlandırılmalıdır. Su ihtiyacı iftar ile sahur arasında bir anda olmamak şartıyla molalar verilerek yudum yudum içilerek karşılanmalı.

Aksi taktirde böbrekleriniz yorulacak aynı zamanda yemeklerle beraber fazla su tüketilmesiyle birlikte hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerinin yaşanması muhtemel olacaktır. Sahurun tamamlanmasıyla beraber yatar pozisyona geçmek reflüyü tetikleyebilir. Bu süre zarfında sahurdan sonra evde küçük adımlar ile yürüyüş yapabilir ya da yatış pozisyonu için yastığınızı dik konuma getirebilirsiniz." açıklamasında bulundu.

Çelik, sağlıklı bir iftar için şu bilgileri paylaştı:

"İftarı 2 periyot halinde 15-20 dakika ara vererek tamamlayabilirsiniz. Orucu ılık suyla 2 bardağı geçmeyecek şekilde yudum yudum içerek açmalısınız. Kan şekeri dengesi için iftarın ilk periyodunda hurma ve zeytin gibi besinlerden sonra çorba tüketebilirsiniz. İkinci periyodunda ise gün içinde ihtiyacımız olan proteini karşılamak adına sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılarak et, tavuk, balık tüketilebilir ya da ana yemek için etli sebze yemeği veya kuru baklagiller tercih edilebilir.

İftar ve sahur arasındaki zaman günlük almanız gereken enerji ihtiyacınızı tamamlayabilmeniz ve oluşan tatlı isteği adına önemli. İftardan 2-3 saat sonra meyve, çiğ kuruyemiş veya süt grubu ile birlikte ara öğün yapılabilir. Tatlı tercihi ise dondurma ve sütlü tatlılardan yana olmalıdır."

YORUMLAR
500
Vali Ali Çelik'ten gaziler ve yakınları iftar Vali Ali Çelik'ten gaziler ve yakınları iftar Berberler ve Kuaförler Odası iftar yemeğinde buluştu Berberler ve Kuaförler Odası iftar yemeğinde buluştu

Medicana Bahçelievler Hastanesi, Sena Çelik, İftar, Diyet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uzmanından iftarı ikiye bölerek yapma tavsiyesi - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
11:57 12 Nisan'da gram altın 922 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:53 Gaziantep'te nefes borusuna ceviz kaçan küçük Metin, hayatını kaybetti
11:42 Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi
11:39 Bağcılar'da Suriyeli gerginliği! Yolun ortasına sandalye koyup geçenlere laf attı: Erkek olan gelsin
11:34 NATO Finlandiya ve Norveç'e yeşil ışık yakınca Rusya'dan yanıt gecikmedi: Finlandiya sınırına askeri teçhizat yığdılar
11:31 Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı
11:28 Yeni Pandora belgeleri: Oligarkların gizli hesapları gün yüzüne çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 12:27:02. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanından iftarı ikiye bölerek yapma tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement