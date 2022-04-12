Uzmanından iftarı ikiye bölerek yapma tavsiyesi - Son Dakika

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Çelik, iftarın iki periyod halinde 15-20 dakika ara verilerek tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, sağlıklı bir ramazan ve oruç süreci için sahur yapmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yumurta, peynir, süt, yoğurt ve kefir gibi protein ve lif bakımından zengin besinler tüketmek gün içindeki tokluk hissini artırmaya yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda çiğ kuruyemişler, zeytin, avokado gibi sağlıklı yağlar açlık hissini azaltmaya destektir. Kan şekerini hızla yükseltip hızla düşürmeyecek tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi ya da yulaf unu gibi düşük glisemik indeksine sahip karbonhidrat grubuna sahurda yer verebilirsiniz."

Ramazan'da sıvı tüketiminin püf noktalarına değinen Çelik, "Çay ve kahvenin vücuttan sıvı atılımına neden olan diüretik etkiye sahip olması sebebiyle tüketimleri sınırlandırılmalıdır. Su ihtiyacı iftar ile sahur arasında bir anda olmamak şartıyla molalar verilerek yudum yudum içilerek karşılanmalı.

Aksi taktirde böbrekleriniz yorulacak aynı zamanda yemeklerle beraber fazla su tüketilmesiyle birlikte hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerinin yaşanması muhtemel olacaktır. Sahurun tamamlanmasıyla beraber yatar pozisyona geçmek reflüyü tetikleyebilir. Bu süre zarfında sahurdan sonra evde küçük adımlar ile yürüyüş yapabilir ya da yatış pozisyonu için yastığınızı dik konuma getirebilirsiniz." açıklamasında bulundu.

Çelik, sağlıklı bir iftar için şu bilgileri paylaştı:

"İftarı 2 periyot halinde 15-20 dakika ara vererek tamamlayabilirsiniz. Orucu ılık suyla 2 bardağı geçmeyecek şekilde yudum yudum içerek açmalısınız. Kan şekeri dengesi için iftarın ilk periyodunda hurma ve zeytin gibi besinlerden sonra çorba tüketebilirsiniz. İkinci periyodunda ise gün içinde ihtiyacımız olan proteini karşılamak adına sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılarak et, tavuk, balık tüketilebilir ya da ana yemek için etli sebze yemeği veya kuru baklagiller tercih edilebilir.

İftar ve sahur arasındaki zaman günlük almanız gereken enerji ihtiyacınızı tamamlayabilmeniz ve oluşan tatlı isteği adına önemli. İftardan 2-3 saat sonra meyve, çiğ kuruyemiş veya süt grubu ile birlikte ara öğün yapılabilir. Tatlı tercihi ise dondurma ve sütlü tatlılardan yana olmalıdır."