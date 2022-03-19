Üzüm çöpüyle poşetlerdeki plastik oranını düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Üzüm çöpüyle poşetlerdeki plastik oranını düşürdü

19.03.2022 11:17
Üzüm çöpüyle poşetlerdeki plastik oranını düşürdü

Doğaya zararlı plastik kullanımını azaltmayı amaçlayan İzmirli girişimci, yüzde 20'si üzüm çöpüyle üretilmiş poşet geliştirdi.

Doğaya zararlı plastik kullanımını azaltmayı amaçlayan İzmirli girişimci, yüzde 20'si üzüm çöpüyle üretilmiş poşet geliştirdi.

Kemalpaşa ilçesinde kurulu bir firmanın yönetim kurulu başkanı Hasan Şentürk, yenilenebilir biyokütle kaynaklarından biyoplastik ürünler geliştirmek üzere proje hazırladı.

Proje için başvurduğu KOSGEB'den hibe desteği alan Şentürk, kurutulan üzüm çöplerini öğüterek poşet yapımında kullanılan ve ham maddesi petrol olan polietilen ile karıştırdı.

Bir yıllık çalışma sonunda plastik oranı yüzde 20 azaltılarak içeriğinde üzüm çöpü kullanılan poşet elde edildi.

Ürünün patentini almak için girişimde bulunan şirket, yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla üretim tesisi kurmayı planlıyor.

"Kullanım alanları çeşitlenebilir"

Hasan Şentürk, AA muhabirine, Türkiye'de yılda 300 bin ton kuru üzüm üretildiğini, bunun da yüzde 1'ine karşılık gelen 3 bin tonunun çöp olarak ayrıldığını belirtti.

Yaklaşık 3 yıldır biyoplastik ticareti yaptıklarını anlatan Şentürk, petrol kökenli ürünlerin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin katlanarak arttığını, bu konuda bir şeyler yapmak için yola çıktıklarını söyledi.

Şentürk, maliyeti düşük tutmak için yerel atıklarla döngüsel ekonomi çerçevesinde bir ürün oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ailemin daha önce yaptığı kuru üzüm ihracatından bildiğim üzümlerin çöpü aklıma geldi. Bu çöpler ya toprağa atılıyor ya da hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bunları ekonomiye kazandırmak istedik. Çevremizde bolca bulunan bir ham madde olduğunu da değerlendirerek projeye başladık. Fosil kökenli malzemeleri azaltmak istedik projede. Ayrıca döngüsel ekonomiyi gözettik."

Üzüm poşeti olarak kullanılacak

Kuru üzümün endüstriyel amaçlı paketlenip gönderilmesi sırasında plastik poşetler kullanıldığını aktaran Şentürk, geliştirdikleri ürünü ilk etapta üzüm poşeti olarak değerlendirmek istediklerini dile getirdi.

Şentürk, üzümü kendi çöpünden yapılmış poşetiyle göndereceklerini dile getirerek, "Ticari ürün haline gelip kullanıldığında petrol kaynaklı ürünlere bağımlılık yüzde 20 düşürülmüş olacak. Bu da bir başlangıçtır. Bunu yüzde 30-40 olarak ilerletme hedefimiz var ama onlar zorlayıcı hedefler, biraz daha çalışmamız gerekiyor." dedi.

Üzüm çöpü kullanılarak elde edilen poşetin kullanım alanlarının çeşitlenebileceğine değinen Şentürk, "Gıda uyumluluğu onaylandı. Yani gıdalarda sağlığa zararlı bir etkisi olup olmadığına bakılıyor o testlerde ve onlardan başarıyla geçti. Dolayısıyla gıda ya da gıda olmayan endüstriyel ürünlerde kullanılabilecek. Bunları da sektörlere taşımayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan'dan petrol piyasalarının istikrarı için OPEC+ grubuna bağlılık vurgusu Suudi Arabistan'dan petrol piyasalarının istikrarı için OPEC+ grubuna bağlılık vurgusu Brent petrolün varil fiyatı 100,16 dolar Brent petrolün varil fiyatı 100,16 dolar

Hamster Coin, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Üzüm çöpüyle poşetlerdeki plastik oranını düşürdü - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Kocaeli'de korkunç olay: Cesedi ağaca asılı halde bulundu
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:05 Bangladeşli Sümeyye pencere koluna asılı halde bulundu, yanaklarında tırnak izi vardı: Kocası serbest!
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:39 Rus askerler böyle görüntülendi: Ukraynalıların terk ettikleri evlerinde bulduklarını yiyorlar, dans edip eğleniyorlar
10:35 Dün açılan köprüden ücretsiz geçmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı: Köprü gece yarısına kadar temizlik nedeniyle kapalı
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
10:15 Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 11:23:24. #1.12#
SON DAKİKA: Üzüm çöpüyle poşetlerdeki plastik oranını düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement