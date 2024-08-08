VakıfBank, 2024 Yılı İlk Yarı Finansal Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

VakıfBank, 2024 Yılı İlk Yarı Finansal Sonuçlarını Açıkladı

VakıfBank, 2024 Yılı İlk Yarı Finansal Sonuçlarını Açıkladı

VakıfBank, 2024 yılının ilk yarısında 23 milyar 250 milyon lira brüt kar elde ettiğini duyurdu. Banka, 4 milyar 59 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 19 milyar 192 milyon lira net kar elde etti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteğinin yüzde 38 arttığını belirtti.

08.08.2024 20:17
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VakıfBank, 2024 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre VakıfBank, 2024 yılının ilk yarısında ulaştığı 23 milyar 250 milyon lira brüt karından 4 milyar 59 milyon lira vergi karşılığı ayırarak, 19 milyar 192 milyon lira net kar elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, reel sektörün ve müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunarken, aynı zamanda ekonomi yönetimlerinin politikalarına uyumlu olacak şekilde stratejilerini belirlemeye devam ettiklerini belirtti.

Üstünsalih, "Yılın ilk yarısında bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 38 artarak 2,3 trilyon liraya ulaştı. Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 34 artışla 1,7 trilyon lira seviyesini, aktif toplamımız ise yıllık yüzde 48 artışla 3,2 trilyon seviyesini aşmış bulunmaktadır." açıklamalarında bulundu.

Bankalarının kredilerden mevduata, dış ticaret işlemlerinden yatırım ürünlerine kadar pek çok alanda sahip olduğu güçlü pazar payını ve geniş müşteri tabanını koruduğuna vurgu yapan Üstünsalih Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olmaya devam ettiklerini aktardı.

Toplam mevduatlar yıllık bazda yüzde 54 artışla 2,1 trilyon lirayı aştı

VakıfBank'ın toplam mevduatlarının yıllık bazda yüzde 54 artış ile 2,1 trilyon lira seviyesini aştığına dikkati çeken VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, TL mevduatlarının ise yıllık bazda yüzde 75 oranında artarak 1,5 trilyon lira seviyesine yükseldiği bilgisini paylaştı.

Üstünsalih, "Sektör genelinde olduğu gibi YP mevduatlar çeyreklik ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 3 daralırken KKM ürün grubunun bakiyesi de kademeli olarak azalmaya devam etti. Böylece geçen yılın aynı döneminde TL mevduatların toplam mevduat içindeki payı yüzde 59'dan yüzde 67'ye yükselirken, YP mevduatların payı ise yüzde 41'den yüzde 33'e geriledi. Söz konusu gelişmeler son dönemde TL varlıklara artan güvenin ve ilginin çok net bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük 2'inci bankası olarak etkin sermaye yönetimi anlayışı doğrultusunda, sermaye yapılarını çeşitlendirmek ve kuvvetlendirmek için attıkları adımlara da değinen Üstünsalih sözlerini şöyle tamamladı:

"Nisan ayında 550 milyon dolarlık banka tarihinde uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracını, haziran ayında ise 700 milyon dolarlık "Basel III" uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını tamamlayarak 2024 yılında sermaye hükümlerine haiz eurobond ihracı gerçekleştiren bankalar arasında lider konuma yükseldik. Söz konusu işlemlerle birlikte 2024'te Türkiye'ye toplam 7 milyar dolar eş değerinde yurt dışı kaynak sağlayarak bu alandaki öncü konumumuzu pekiştirdik. Bundan sonraki süreçte de uluslararası piyasaları yakından takip ederek fonlama yapımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VakıfBank, 2024 Yılı İlk Yarı Finansal Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika

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