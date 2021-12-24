Üye Girişi
VakıfBank, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını devreye aldı - Son Dakika

VakıfBank, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını devreye aldı

24.12.2021 14:46
VakıfBank, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını devreye aldı

VakıfBank, TL tasarruflarını olası kur risklerine karşı korumaya yönelik Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını müşterilerinin hizmetine sundu.

VakıfBank, TL tasarruflarını olası kur risklerine karşı korumaya yönelik Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını müşterilerinin hizmetine sundu.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki değişikliklerden etkilenmesinin önüne geçmeyi amaçlayan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü hayata geçirildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bireysel müşterilerinin tasarruflarını en etkili şekilde değerlendirmelerini sağlayacak ürünler sunmak için çalıştıklarını bildirdi.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan, detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını en hızlı şekilde devreye aldıklarını kaydeden Üstünsalih, "Amacımız her zaman olduğu gibi müşterilerimizin yanında olmak ve ihtiyaç duydukları desteği sağlamak." ifadesini kullandı.

Üstünsalih, bu uygulamayla vatandaşların tasarruflarının küresel finans etkileşimlerine karşı koruma altına alındığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla ulusal paramızın tarihsel olarak küresel para birimlerine karşı yaşamış olduğu değer kaybı riski de vatandaşlarının tasarrufları açısından ortadan kaldırılmış olacaktır. Diğer bir ifadeyle, tarihsel olarak TL'nin dolar ve avro gibi para birimlerine karşı değeri, TL'ye inanan ve güvenen halkımızın sorunu olmaktan çıkarılmıştır. Bu tarihi karar, Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancı para birimlerine karşı kırılganlığının sona erdirildiği tarihtir."

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı

Açıklamada verilen bilgiye göre, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açmak isteyen bireysel VakıfBank müşterilerinin banka şubelerine başvurmaları yeterli olacak.

Açılan hesabın vade sonu geldiğinde, hesabın faiz getirisi ile vade başlangıç ve vade bitiş tarihindeki kur farkından kaynaklı olası kazanç kıyaslanarak, daha yüksek tutar hesaba aktarılacak.

Hesap açılışı ve vade bitiş tarihlerinde TCMB'nin saat 11.00'de açıklayacağı dolar kuru baz alınacak. Kur farkından kaynaklı gerçekleşebilecek kazancın, mevduat getirisinden daha yüksek olması durumunda kur farkı hesaba yansıtılacak. Hesap, avantajlı faiz oranlarıyla 92, 181, 272 ve 366 gün vade seçenekleriyle açılabiliyor.

YORUMLAR
500

Abdi Serdar Üstünsalih, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türk Lirası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını devreye aldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz         
14:45
Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı         
14:34
Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun         
14:29
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20

Son Dakika Haberleri
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz
14:44 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz
14:33 Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı
14:28 Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun
14:25 Kur korumalı mevduatta kur düşerse, farkı hesap sahibi ödeyecek
14:19 4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada
14:11 Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören
13:53 Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı
13:52 İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı
13:46 Bakan Muş'tan 81 ilde marketlere fahiş fiyat denetimi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 14:54:13. #1.13#
SON DAKİKA: VakıfBank, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını devreye aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement