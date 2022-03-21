VakıfBank'tan 250 milyon dolarlık yeni yurt dışı kaynak - Son Dakika
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VakıfBank'tan 250 milyon dolarlık yeni yurt dışı kaynak

21.03.2022 09:59
VakıfBank'tan 250 milyon dolarlık yeni yurt dışı kaynak

VakıfBank, 2 farklı işlemle yurt dışından yaklaşık 250 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni kaynak temin etti.

VakıfBank, 2 farklı işlemle yurt dışından yaklaşık 250 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni kaynak temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, küresel piyasalarda artan belirsizliğe rağmen 2021 yılında uluslararası piyasalardan toplam 5,4 milyar dolar tutarında kaynak sağlayan VakıfBank, 2022 yılına 250 milyon dolarlık yeni kaynak temini ile başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sendikasyon, seküritizasyon, Eurobond ve Çin Kalkınma Bankası'ndan temin ettikleri kredilerle birlikte 2021 yılında yurt dışından Türkiye'ye uzak ara en çok kaynak getiren banka olduklarını belirtti.

Üstünsalih, "Bu kaynakların çoğunu sürdürülebilir temalı olarak sağladık. Yaptığımız her bankacılık işleminde, attığımız her adımda hem çevremizi hem de toplumumuzu işimizin merkezine koyduğumuzu her zaman vurguladık." ifadelerini kullandı.

Bölgesel riskler ve küresel piyasalardaki artan endişelere değinen Üstünsalih, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak zorlukların ön planda olduğu bir ortamda dahi ülkemize yurt dışından yeni kaynak getirmeye devam ediyoruz. Bu dönemde iki farklı yapı altında gerçekleştirdiğimiz işlemlerle 1 yıl vadeli yaklaşık 250 milyon dolar kaynak temin etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şüphesiz ki, söz konusu işlemler böyle bir küresel ortamda da olsa, VakıfBank markasının, bilinirliğinin ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin en anlamlı göstergesi olmuştur. Elde ettiğimiz bu kaynakları her zaman olduğu gibi, başta imalatçı, ihracatçı firmalarımızın ve istihdamı destekleyen projelerin finansmanında kullanmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bu işlemlerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kreditör bankalara teşekkürlerimi iletiyorum."

YORUMLAR
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Çin'de finans kurumlarının varlıkları 2021'de yüzde 8,1 arttı Çin'de finans kurumlarının varlıkları 2021'de yüzde 8,1 arttı

Abdi Serdar Üstünsalih, Çin Halk Cumhuriyeti, Banka, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank'tan 250 milyon dolarlık yeni yurt dışı kaynak - Son Dakika


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