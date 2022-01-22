Vali Çelik Tavşanlı'da yapılan yatırımları yerinde inceledi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ziyarette bulunan Vali Ali Çelik, yapımı tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Ali Çelik'in Tavşanlı'daki ilk ziyareti Kütahya Valiliği ile Tavşanlı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi arasında imzalanan protokol kapsamında yaptırılan Mesleki Eğitim Merkezi oldu. Burada Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Çukurköy Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Yasin Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa tarafından karşılanan Vali Çelik, Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilecek 10 derslikli hizmet binasının mesleki eğitime değer katacağını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Ali Çelik, daha sonra Tavşanlı Endüstri Meslek Lisesini ziyaret etti.

Makine teknolojileri, mobilya, motorlu araçlar teknolojisi, metal teknolojisi atölyelerini gezen Vali Çelik, faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Vali Çelik, öğretmenlerle de bir araya geldi. Okulun genel durumu ve öğrenciler hakkında öğretmenlerden bilgiler alan Vali Çelik, emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Çelik'in Tavşanlı'daki son durağı Çobanköy oldu. Köyün muhtarı Murat Hava'dan köyün ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Çelik, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA