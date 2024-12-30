Vali Tavlı: "Bazı yatırımlar 2025\'in ilk aylarında Samsun\'la buluşacak"

Ekonomi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Karadeniz Bölgesi'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki en büyük kenti Samsun'da yeni yatırımlara vurgu yaparak, "Bazı yatırımlar 2024 yılında mühürlenerek proje aşamasından geçti bazı yatırımlar da inşallah 2025 yılının ilk aylarında Samsun'la buluşmuş olacak" dedi.

Samsun'un ekonomik durumunu kapsamlı bir şekilde değerlendirmek ve sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkararak, ekonomik geleceğine yön vermek hedefiyle düzenlenen "İl Ekonomi Toplantısı"; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, ilçe ticaret ve sanayi odaları ve ticaret borsalarının başkanları, meslek odalarının başkanları, Samsun iş dünyasının mensupları, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Bazı yatırımlar 2025 yılının ilk aylarında Samsun'la buluşacak"

Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapılan toplantıda konuşan Vali Tavlı, "Karadeniz Bölgesi'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki en büyük kenti olan Samsun'umuzun sahip olduğu tüm avantajları ve sunduğu tüm imkanlarıyla çok güçlü bir sanayi, eğitim, tarım, ticaret, spor, sağlık ve turizm altyapısı bulunmaktadır. Şehrimizin, tarihi ve kültürel değerleri, iklim şartlarının getirdiği doğa harikası güzellikleri, turizm alternatifleri, jeopolitik konumu, Anadolu'nun çok sayıda ilinin kıymetli topraklarını Samsun'da doğal bir ortamda harmanlayan Yeşilırmak ve Kızılırmak'ın beslediği bol ürün çeşitliliğine sahip bereketli Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovaları gibi tarıma elverişli alanlarıyla çok çeşitli tarımsal üretime imkan sağlaması, bir taraftan da tabi ovaların içerisinde Karadeniz'i de saymamız lazım çünkü balıkçılık sektöründe önemli bir ovamız da Karadeniz'imiz, geniş ulaşım imkanları, uluslararası düzeyde üretim ve satış yapan firmalarının bulunması, teknoloji altyapısı gibi güçlü yönleri ve fırsatlarıyla ekonomik ve sosyal anlamda gelişmeye de açık bir potansiyeli bulunmaktadır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime, ulaştırmadan turizme kadar her alanda kalkındırma hedefiyle güçlü bir başlangıç yaptığımız Türkiye Yüzyılı'nda da Samsun'umuz; Karadeniz'in parlayan yıldızı, potansiyeli yüksek, dinamik ve gelişime açık bir şehir olarak öne çıkmaya devam edecektir. 2024'ün son günlerindeyiz. 2025 yılına başlangıç yapacağız. Tabii, 2024 yılında güçlü yerli ve yabancı yatırımcıların Samsun'umuza gelip yatırım imkanlarını araştırdıklarını hep birlikte müşahede ettik. 2024 yılında bu yatırımlardan bir kısmı başlayanlar var, devam edenler var, başlayacak olanlar var. Bazı yatırımlar 2024 yılında mühürlenerek proje aşamasından geçti, bazı yatırımlar da inşallah 2025 yılının ilk aylarında Samsun'la buluşmuş olacak" diye konuştu.

"Samsun'un altyapı projelerinin tutarı yaklaşık 46 milyar TL"

Vali Orhan Tavlı, şöyle devam etti:

"Şehrimizin kalkınmasında ve gelişmesinde kilit rol oynayan unsurlardan birisi olan ulaşım ve altyapı yatırımları kapsamında başta Yeşilkent Kavşağı, Samsun Şehir Hastanesi Yolu ve diğer yollar olmak üzere toplam proje bedeli yaklaşık 14 milyar TL'yi bulan ulaşım yatırımları Samsun'umuzda hali hazırda devam etmektedir. Şehrimizin geleceği için hayati önem taşıyan Salıpazarı Barajı, Mert Irmağı Islahı, 19 Mayıs Barajı Sulaması, Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı, Terme Çayı ıslahı başta olmak üzere altyapı projelerinin toplam tutarı da yaklaşık 46 milyar TL'dir. Bu projeler şehrimizin hem tarımına hem turizmine hem de geleceğine yön verecek stratejik yatırımlar olarak önümüzde durmaktadır. Altyapı yatırımlarının özelliği şudur: Kısa vadede, 1 yılda, 2 yılda, 3 yılda belki dönüşü olmaz ama 5 yıllık, 10 yıllık zaman diliminde katkısını bütün sektörler hisseder. Bir taraftan da bu altyapı çalışmaları hayata geçirilirken şehrimizin, ilçelerimizin altyapısı güçlendirilmekte, aynı zamanda modernize edilmektedir. Burada başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyelerimizin oluşturduğu altyapıyla, üstyapıyla, güzel çalışmalarla bütün sektörlerimizin önü açılmakta."

"2 Milyar TL'lik eğitim yatırımları devam ediyor"

Eğitim yatırımlarının rakamlarını paylaşan Vali Orhan Tavlı, şunları söyledi:

"Tabii, Samsun deyince ilk aklımıza gelen eğitim şehri Samsun. Evlatlarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip bireyler olarak yetişmesi için yapılan okullarımız var. Hali hazırda 32 adet okul, 2 adet 100 kişilik pansiyon, spor salonları ve atölyeler olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de toplam 2 milyar TL'lik projeyi 2024 yılı içerisinde başlattı ve bu projeler de devam etmektedir. Bir taraftan Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılında tam kapasite hizmet vermeye başlayan yaklaşık 5 bin kişilik öğrenci yurdumuz da üniversite öğrencilerimiz için ev konforunda yurt imkanı sağlanmaktadır. Tabii, bu çevresiyle beraber bir değer ifade ediyor. Özellikle bu yurdumuzun etrafında yaptıkları çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörümüze de teşekkür ediyorum."

"Kruvaziyer turizmi ile 50 bin yabancı misafirimiz oldu"

Yerli ve yabancı turistler hakkında bilgi veren Vali Tavlı, "Samsun'umuzun tarihi, doğal ve turistik zenginliklerini daha da ön plana çıkarmak ve şehrimizi bir turizm merkezi haline getirmek için hep birlikte, bütün bir şehir yoğun çaba sarf etmekte. Hepinizin bildiği gibi 13 Mart'ta şehrimizin turizmine lokomotiflik yapacak Samsun Müzesi'nin açılışını hep beraber hayata geçirdik. Devamında da Samsun Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alındı. Her yıl Haziran ayında 9 gün boyunca bu etkinlik şehrimizde yapılacak. Şehirler özellikle Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni kendi şehirlerine almak için yarış içerisinde. Samsun'da bu yıl başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni önümüzde yıllarda da devam edecek olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Hepimize düşen görev, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde gerek yerli gerek yabancı misafirlerimizi Haziran ayı içerisinde Samsun'a davet etmek ve en güzel şekilde şehrimizde ağırlamak. Samsun Müzesi, Kültür Yolu Festivali derken 2024 yılında güzel bir aktivite de kruvaziyer turizminde oldu. Yaklaşık 45-50 bin yabancı misafirimiz Samsun'umuza 2024 yılı içerisinde misafir oldular. Gelen misafirlerimizin hepsi ama hepsi burada gösterilen misafirperverlikten gayet memnunlar. Ben huzurlarınızda hem Samsunlu hemşehrilerimize hem Samsunlu esnaf arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bir taraftan Samsun eğitim ve turizm şehri olmasının yanında bereketli toprakları ve iklimiyle öne çıkan tarımın merkezi bir kent. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovalarımız gibi tarımsal üretimde öne çıkan ovalarımız var. Karadeniz de denizcilikte cömert bir ova olarak ilimizin balıkçılık sektörünü desteklemektedir" şeklinde konuştu.

OSB yatırımları

Sanayi yatırımlarından da bahseden Vali Tavlı, "Bunun yanı sıra kenevir, fındık, kivi, çeltik, karnabahar ve sebze üretiminde de birçok üründe olduğu gibi ülkemiz genelinde de Samsun üst sıralarda yer almaktadır. Bereketli topraklar tarımsal üretimdeki verimi ve başarı grafiğimizi daha da yukarılara taşımakta, modern tarım uygulamalarına yatkın olan bölgemizin çiftçisi de kaliteli ve organik doğal ürünlerin üretilmesine katkıda bulunmakta. Ben üretim yapan çiftçilerimize ve tarımsal üretim yapan firmalarımıza da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Doğanın bize sunmuş olduğu imkanları teknolojiyle de buluşturmamız gerekiyor. Bafra'mızda son teknoloji modern seralarda üretim yapacak üreticileri bir araya getirerek endüstriyel tarımı geliştirmek ve istihdamı artırmak amacıyla kurulan Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) OSB'mizin bitkisel üretim parsellerinde sebze, süs bitkileri, fide yetiştiriciliği gibi üretim desenleri oluşturulmaktadır. OSB'mizde tarımsal sanayi alanında meyve-sebze kurutma gibi tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik tesisler, soğuk hava deposu, sera ekipman ve otomasyon sistemleri gibi işletmeler için de yer vardır. Bölge müdürlüğü bünyesinde kurulacak AR-GE merkezi, laboratuvar ve mesleki eğitim merkezi, bölgemizdeki yatırımcılara da kolaylıklar sağlayacaktır. 119 hektar alanda kurulan ve şu anda da yüzde 80 doluluk oranına gelen Bafra Sera OSB üretim yapan firma sayısının artmasıyla, ilimizin tarımsal üretim alanında taşıdığı büyük potansiyelin daha da yükselmesine katkı sağlayacaktır. İnşallah mayıs ayında da orada ihracat yapan kamyonları da hep beraber yolcu edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Hayvancılık sektörüne baktığımızda ise ilimiz, hayvan varlığı açısından Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri. Kavak OSB'de Gıda OSB'de olsun, Havza OSB'de, Çarşamba OSB'de yeni yatırımcılar özellikle tarımsal üretimimizi artırmaya yönelik araştırmalar yapmakta. Kavak'ta üretime geçecek firmalarımız var. Şimdiden onlara bereketli, doğal ve sağlıklı üretimler temenni ediyorum. İlimiz bir taraftan da su ürünleri konusunda da gerek avcılık gerek yetiştiricilik anlamında stratejik konumu, limanları, balıkçı barınakları, modern balıkçı tekneleri, kalifiye elemanları, birikimleri, kullanılabilir dinamikleri ve modern kent kimliği ile aynı bölgenin belirleyici aktörü olmanın yanı sıra 2024'te başlayan ve 2025'te devam edecek olan OSB yatırımlarıyla da özellikle Yakakent'te başlayacak olan Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'de yer vereceğimiz firmalar sadece bölgenin değil dünyadaki balıkçılık sektörünü ilgilendiren konularda da söz sahibi olacaklarına inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum. Tarım ve hayvancılığın daha iyi yerlere gelmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız, DOKAP, OKA, Samsun Büyükşehir Belediyesi, ticaret odalarımız, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ve bu sektördeki büyük marka firmalarımız da güzel yatırımlara imza atmakta. Yürütülen bu projelere Samsun Valiliği olarak bizlerin de bütün mali desteğimizi vermek üzere kurumlarımızı harekete geçirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Tüm bu gelişmelerle birlikte, Samsun'umuz, köklü ve güçlü bir sanayi altyapısına sahiptir. 10 tane OSB'nin varlığı ki bunun 7'si faal, 3 tanesi kuruldu ve başvuran firmalara yer tahsisleri devam etmekte. Devam eden OSB kuruluş çalışmalarıyla beraber bu sayı 14'e ulaşacak gibi gözüküyor. Özellikle OSB'lerimizin kurulması aşamasında destek veren başta sanayi ve ticaret odaları, ticaret borsaları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi bürokrat arkadaşlara, ilçe belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, Büyükşehir Belediyemize ve destek veren diğer tüm kurumlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü bu projelerin hayata geçmesinde uyumlu bir şekil hep birlikte omuz verildiğinde, yatırımcılarımızın önü açıldıkça hem buradaki firmalarımız daha güçlü kurumsal yatırımlara imza atmakta hem de daha güçlü kurumsal firmalarımız da ilimize gelerek yatırım fırsatları aramaktadırlar. Samsun köklü ve güçlü bir sanayi altyapısına sahip derken; OSB'lerimizin altyapısını güçlendirmek, cazip hale getirmek ve yürütülen çalışmaları bakanlıklarımızın bürokratlarıyla iş birliği içerisinde hızlı bir şekilde hayata geçirmek için arkadaşlarımız çaba gösteriyorlar. Ben bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Sadece Samsun merkezdeki OSB'ler değil 17 ilçemizde hangi OSB başlangıcı varsa, devam eden OSB'miz varsa bunların altyapısını güçlendirmek üzere de güzel çalışmalara oradaki OSB müdürlerimiz ve istihdam edilen personelimiz gayret göstermekte. Bu çalışmalar içerisinde özellikle Havza'ya değinmek isterim. Havza'nın 10 bin dönüm genişleme alanı onaylandı, imar planı çalışmaları son aşamasına geldi. Bakanlığımızın onaylamasıyla beraber tahsis için inceleme yapan firmalara da tahsis süreci başlamış durumda. Diğer taraftan tabii demiryolumuz var, limanımız var. OSB'lerini liman ve demiryoluyla buluşturmamız gerekiyor. Havza'da TCDD'ye 140 dönüm arsa tahsis ettik, orada TCDD güzel bir yükleme rampası yatırım çalışmasına başladı. Proje bittikten sonra da inşallah 2025'te çalışmaya başlayacaklar. Yerli ve yabancı kurumsal firmalar özellikle altyapısından yatırımın limanla buluşması ve demiryolu olması gibi şeylerle ilgileniyorlar. Orada da kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, oda başkanlıklarımız ve kurumlarımızın uyum içerisinde çalışması yatırıma hız katacak. Kavak OSB'de genişleme alanları üzerine çalışmalar var. Gıda OSB'de genişlemeyle ilgili çalışmalar var. Çarşamba OSB hızlı bir şekilde doldu, son parselle yatırımcılar ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı.

"MKE Samsun'a yatırım yapacak"

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş'nin (MKE) Samsun'a yatırım yapacağını açıklayan Vali Tavlı, "Bir taraftan da savunma sanayisinde dünya markası, ülkemizin markası MKE Genel Müdürlüğü heyeti hem Havza OSB'de hem Merkez OSB'de hem Çarşamba OSB'de de incelemeler yaptılar. İnşallah onlar da güçlü bir şekilde Samsun'umuza yapacakları yatırımlarla ilgili çalışmaları başlattılar. Şehrimize değer katacak markalar Samsun'da 2024 yılı içerisinde buluşmaya başladılar. Bunun en yüksek şekilde 2025'te de devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü bu hava ve ortam bu şehirde var. Şehrin lojistik merkezi, Karadeniz ve Körfez ülkelerinin stratejik ürün depolama merkezi ve lojistik sektöründe Türkiye'nin kuzey kapısı olma özelliklerine sahip Samsun Lojistik Merkezi, açıldığı 2018 yılından itibaren şehrimize, bölgemize hizmet etmekte. Bu Lojistik Merkezin de hayata geçmesinde emeği olanlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte uyum içerisinde çalışınca bu tür çalışmalar hızlı bir şekilde hayata geçmekte. Oranın TCDD tarafından yapılan bir çalışması vardı. İnşallah o da kısa zamanda hayata geçecek. Lojistik Merkezimiz de demiryolu ağıyla limana, Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına demiryoluyla bağlantı kurmuş olacak" açıklamasında bulundu.

"Çevre projelerini 2025 yılında güçlü bir şekilde hayata geçirecek"

Yeni yılda çevre projelerine önem vereceklerinin altını çizen Orhan Tavlı, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sayın milletvekillerimizle birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ilçe belediye başkanlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız İl Mahalli Çevre Kurulu'nda aldığımız kararlar doğrultusunda 12 tane çevre konusu seçmiştir. Burada da 12 konu üzerinde 2025 yılı 'çevre' temalı kararlar doğrultusunda ilimizdeki çevre yönetimine katkı sağlaması amacıyla Büyükşehir Belediyemiz, üniversitelerimiz, organize sanayi bölgelerimiz, ticaret ve sanayi odalarımız, borsalarımız sivil toplum kuruşlarımız, muhtarlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, tüm paydaşlarımızla beraber bu çevre projelerini 2025 yılında güçlü bir şekilde hayata geçirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Türkiye Çevre Ajansı'nın bürokratları da şehrimizde incelemeler yaptılar. Bu inceleme ve destekleri de devam ediyor. Bu 12 proje; sıfır atık projeleri başta olmak üzere derelerin kirliliğinden deniz kirliliğine, gürültü kirliliğinden atıkların toplanıp bertaraf edilmesine kadar farklı projeler. Ben şimdiden bu projelere destek olan omuz vuran bütün paydaşlarımıza şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade ediyorum. İnşallah 2024'te başlayan bu çalışmalar, bütün kamu kurum ve kuruluşları birlikte çalıştığı için bu birlikte çalışma kültürüyle eğitimden sağlığa, tarımdan turizme her alanda bütün sektörlere destek olacak. Özellikle çevre konularında yapılan çalışmalar 2-3 sene sonra müşahede edeceksiniz ki; sanayide verimli üretimde, israf ekonomisinden verim ekonomisine geçişi dahil hızlandıran çalışmalar olacak" dedi.

Vali Tavlı konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"İl Ekonomi Toplantımız vesileyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin her üyesine ilimizde hayata geçirilmesini sağladıkları tüm projeler için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Destek ve teşvikleri, Samsun'umuzun sanayi alanında kat ettiği bu mesafede büyük bir rol oynamaktadır. Ayrıca, bu süreçte fedakarca çalışan, projelerimizin hayata geçirilmesi için gecesini gündüzüne katan değerli Samsun milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine, OSB yönetimlerimize, muhtarlarımız başta olmak üzere Samsunlu hemşehrilerimize, şehrimizin ekonomisinin itici gücü olan iş insanlarımıza da teşekkürlerimi ve şükranlarımı huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugün burada alınacak kararlarla, daha rekabetçi, daha üretken; ekonomisiyle, teknolojisiyle ve insan kaynağıyla örnek gösterilen bir Samsun'u hep birlikte, inançla ve kararlılıkla inşa etme yolunda emin adımlarla ilerleyeceğimize yürekten inanıyorum. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)'mızın da 2025 yılında dönem başkanlığı Samsun Valiliğine geçti. Tarımdan sanayi ve ticarete, turizmden eğitim ve sağlığa kadar bütün projelere, çevre projeleri dahil destek olacağını da özellikle ifade etmek istiyorum." - SAMSUN