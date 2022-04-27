Van'da arıcılara 405 ton şeker dağıtımı - Son Dakika
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Van'da arıcılara 405 ton şeker dağıtımı

27.04.2022 15:31
Van'da arıcılara 405 ton şeker dağıtımı

Van'da faaliyet gösteren arıcılara 405 ton toz kristal şeker dağıtımı gerçekleştirildi.

Van'da faaliyet gösteren arıcılara 405 ton toz kristal şeker dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından koordineli bir şekilde Van'da faaliyet gösteren ve arıcılık kayıt sisteminde kayıtlı yetiştiricilere dağıtılmak üzere Erciş Şeker Fabrikasından 405 ton kristal şeker tahsis edildi. Açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Üreticilerimizin yaşadığı girdi maliyeti yükseklikleri ile birlikte, bal arılarının üretim sezonuna güçlü çıkabilmeleri ve verimli bir üretim sezonu geçirebilmeleri için Bakanlığımız ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından ilimiz arılı kovanları için toplam 405 ton toz şeker tahsisi yapılmıştır. Tahsis edilen şekerler ilimiizde arıcılık kayıt sistemine (AKS) göre aktif olarak arıcılık yapan 595 işletmeye 113 bin 880 arılı kovan için eşit bir şekilde dağıtımı yapıldı. Arıların doğal iki besini polen ve nektar olup arılarda ilkbahar beslemesi yapılmaktadır. Bu beslemenin amacı, yiyecek sıkıntısı çeken kolonilere besin takviyesi yapmak, yiyeceklere katılarak verilen bazı ilaçların arılara verilmesi, ana arının yumurtlamasını teşvik ederek kuluçka aktivitesini erkenden başlatmak ve hızlandırmak suretiyle kolonilerin nektar akımına güçlü kadrolarla girmesini sağlamaktır. Bal üretim mevsiminden önce arıya verilen şeker (şurup) ve kullanılan ilaçlar bala katkı yapmaz, dolaysıyla şekerli bal olmaz" dedi. - VAN

Van'da arıcılara 405 ton şeker dağıtımı
Van'da arıcılara 405 ton şeker dağıtımı
Van'da arıcılara 405 ton şeker dağıtımı
Van'da arıcılara 405 ton şeker dağıtımı
Van'da arıcılara 405 ton şeker dağıtımı

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Kırklareli'nde 302 arıcıya 108 ton şeker dağıtıldı Kırklareli'nde 302 arıcıya 108 ton şeker dağıtıldı TÜRKŞEKER'den Kırklareli'ndeki arıcılara indirimli 108 ton şeker desteği TÜRKŞEKER'den Kırklareli'ndeki arıcılara indirimli 108 ton şeker desteği

Türkiye Şeker Fabrikaları, Tarım, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da arıcılara 405 ton şeker dağıtımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da arıcılara 405 ton şeker dağıtımı - Son Dakika
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