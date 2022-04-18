Van'da çiftçilere hastalık ve zararlılara karşı mücadele uyarısı - Son Dakika

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, baharın gelmesiyle çiftçilerin meyve ağaçlarını budamaya başladığını, hastalık ve zararlıların bulaşık olduğu dalların ortamdan uzaklaştırıldığını ve bunun da çok etkin bir kültürel mücadele olduğunu belirtti.

Açıklamalarda bulunan Müdür İbrahim Görentaş, budama sonrası ağaçlarda birçok yaranın da açıldığını söyleyerek, bu yaralardan birçok hastalık etmeninin bitki dokusuna giriş yapabildiğini kaydetti. Budama sonrası oluşabilecek bulaşmalara karşı çiftçilerin meyve ağaçlarında budama sonrası bordo bulamacıyla ilaçlamalarını tavsiye eden Görentaş, "Ayrıca meyve ağaçlarının uyanmaya başladığı bu dönemde verim kayıplarına neden olan elma, armut karaleke, kaysıda ve bazı sert çekirdekli meyve ağaçlarında görülen yaprak delen (ÇİL), erikte cep hastalığı gibi hastalıklara karşı da bordo bulamacı uygulamasını tavsiye ediyoruz. Meyve ağaçlarında tomurcukların uyanması ile başlayıp sert çekirdekli meyvelerde yüzde 10 çiçeklenme dönemine, elma, armut gibi yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ise tomurcuk patladıktan sonra 5 - 7 güne kadar (yaprakların farekulağı büyüklüğüne geldiği zaman) geçen dönem içinde yüzde 2'lik bordo bulamacı uygulanmasının bahsi geçen hastalıkların yanı sıra birçok bakteri ve fungal etmenlerinde ilk bulaşmalarının önlenmesinde koruyucu bir yöntem olarak kullanılır. Hastalık ve zararlılarla ve doğru zamanda mücadele yapılabilmesi amacıyla ilimizde 5 adet Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu kurduk. Arazide monitör tuzaklar asıldı ve fenolojik gözlemler yapılıyor. İstasyonlarımızdan aldığımız veriler ile araziden elde edilen veriler teknik personellerimiz tarafından değerlendiriliyor, böylece başta elma karaleke ve elma iç kurdu olmak üzere birçok hastalık ve zararlı için mücadele zamanlarının tespitleri yapılarak üreticilerimize basın, ilan, kısa SMS ve anonslarla duyuruyoruz" dedi. - VAN