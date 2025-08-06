Van'da Kayısı Kurutma Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Van'da Kayısı Kurutma Dönemi

Van\'da Kayısı Kurutma Dönemi
06.08.2025 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da kayısı kurutma dönemi başlarken, çatılı evler alternatif çözüm arıyor.

Van ve ilçelerinde damda kayısı kurutma dönemi başlarken, evleri çatılı olan vatandaşlar ise alternatif çözümler buluyor.

Van ve ilçelerinde kayısı kurutma dönemi başlarken, evleri çatılı olan bazı vatandaşlar ise kayısılarını kurutmak için alternatif çözümler buluyor. Her yıl temmuz ayının ortalarında başlayan kayısı kurutma işlemi, aşırı sıcaklıklara rağmen bu yıl da devam ediyor. Hem aile ekonomisine katkı sağlamak hem de evlerinin ihtiyacını karşılamak için kayısı kurutulduğunu belirten vatandaşlar, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle kayısıları genellikle akşam serinliğinde kuruttuklarını söylediler. Kayısıların daha önce toprak evlerin damına serildiğini, ancak çatıların yaygınlaşmasından dolayı alternatif çözümler bulduklarını dile getiren vatandaşlar, kayısıları evin önüne yapılan tahta barakalar ya da kartonların üzerine serdiklerini söylediler.

Gevaş'ta kayısı kurutma döneminin temmuz ortalarından başlayıp ağustos ay sonuna kadar sürdüğünü belirten Osman İdiz isimli vatandaş, kayısı veriminin bu sene iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu sene çok şahane. Türkiye'de belki yok ama Gevaş'ta neredeyse dallar kırılacak duruma geldi. Bu sene çok bereketli" dedi.

Kayısı kurutma işleminin ilk olarak kayısı ağaçlarının silkelenerek, tanelerinin yere düşürülmesi ile başladığını belirten İdiz, "Yerden toplanan kayısılar daha sonra damlarda veya alternatif çözümler bulunan yerlerde ayrıştırılarak kurutulmaya bırakılıyor. Kurutma işlemi de ya sabah ya da öğleden sonraki serinliklerde yapılıyor. Öğle sıcaklığında yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

Bahçesinde yılda yaklaşık 300 kilo kayısı kuruttuğunu ifade eden İdiz, "Ben kuruttuğum kayısıları akrabalarıma, komşularıma veya evimize gelen misafirlere dağıtıyorum. Bana 50 kilo bile kalmıyor. Kayısının özellikle kompostosu çok güzel. Onun dışında kış mevsiminde çerez olarak çayla birlikte tüketiyoruz. Çok ezilenleri pestil yapıyoruz, reçelini yapıyoruz. Çekirdeklerini de satıyoruz. Yine kayısıların kilosunu 300 TL'den satan vatandaşlar da var" şeklinde konuştu.

Eskiden kayısı kurutma işleminin toprak damlarda yapıldığına dikkat çeken İdiz, "Eskiden herkes damlarda yapardı. Ancak damlar çatıdan yapıldığı için ben bahçemde tahtadan bir alan oluşturmuşum. Kayısıları orada kurutuyorum. Yani bizde çözümler bitmez. Bunların birde güneşte çok yanan tanelerinin şeker hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Yine acımtırak olan çekirdeklerinin de yine şeker hastalığına iyi geldiği söyleniyor" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da Kayısı Kurutma Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği
Sinem’in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı Sinem'in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı
Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Görülmemiş olay İŞKUR’a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı Görülmemiş olay! İŞKUR'a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Türkiye’de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş

10:00
18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı
18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
23:28
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi
ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:47
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:40
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’dan Galatasaray’a: Bunları...
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...
14:24
DEM Parti’nin komisyon üyesi Saruhan Oluç’tan ilk yorum
DEM Parti'nin komisyon üyesi Saruhan Oluç'tan ilk yorum
14:24
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
14:16
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
14:11
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
13:58
Kocası tarafından katledilen Sinem’den geriye bu görüntüler kaldı
Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 10:22:43. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Kayısı Kurutma Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.