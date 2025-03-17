Van'da Market Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Market Denetimleri Sürüyor

Ramazan öncesi Van Ticaret İl Müdürlüğü, marketlerde fiyat denetimlerini sürdürüyor.

17.03.2025 19:02
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Van Ticaret İl Müdürlüğü market denetimlerini sürdürüyor

VAN - Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan nedeniyle marketlerde gerçekleştirdikleri fiyat denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, ulusal ve yerel zincir marketlerde fiyat etiketi, fahiş fiyat artışı ve haksız kazançla ilgili denetimlerini 81 şehirde gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler, denetim yaptıkları marketlerde aldıkları temel gıda maddelerinin geçmişe yönelik alış ve satış faturalarını inceliyor. Görevliler, fahiş fiyat artışı yapıldığından şüphelendikleri ürünlerle ilgili belgeleri Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyor. Kurul, söz konusu ürünler hakkında fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını inceleyerek, cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağına karar veriyor. Bakanlığa bağlı ekipler, ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını da kontrol ediyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde aralıksız devam eden denetimler, bugün aralarında Van'ın da bulunduğu 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Denetimlerle ilgili Van Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde düzenlenmektedir. Temel amacı "perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olan Yönetmelik, tüketicilerin "ekonomik çıkarlarının korunması" ve "doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi" açısından önem arz etmektedir. Tüketicilerin, satın almadan önce mal ve hizmetlerin nitelikleri ile fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmeleri, fiyat etiketini görmeleri, fiyat etiketi ve kasa fiyatları arasında farklılık bulunmaması yönünde bilgi sahibi olmaları temel amacımızdır. Fiyat Etiketi Yönetmeliği uyarınca, perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu olan etiketler; malın niteliğine, malın satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya ambalajın yahut kaplarının üzerine; aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağ ile tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılmadır. Amacımız, tüketicilerimizin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi olarak hedeflenmiştir. Bu sebeple Ramazan ayı öncesi itibariyle il müdürlüğümüzce tüm zincir marketlere rutin olarak yapılan fiyat etiketi denetimleri, yoğun bir şekilde devam etmektedir" dediler.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Van, Son Dakika

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