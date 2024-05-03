Van'da Otlu Peynire Yoğun İlgi - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Otlu Peynire Yoğun İlgi

Van\'da Otlu Peynire Yoğun İlgi

Van'da dağların yüksek kesimlerinde ve yaylarda toplanan şifalı otlar, otlu peynirin içine katılarak vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Şifalı otlar, seyyar satıcılar ve manavlar aracılığıyla halka ulaştırılıyor. Otlar, peynir başta olmak üzere birçok yemekte kullanılıyor. Ot toplayıcıları, zorlu bir süreçten geçerek otları topluyor ve vatandaşlara ulaştırıyor. Otlu peynirin içinde bulunan otların fiyatları otun çeşidine göre değişiyor. Vatandaşlar, dağdan toplanan otları beğenerek alıyor ve peynire tadını verenin bu otlar olduğunu belirtiyor.

03.05.2024 13:50
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Van'da dağların yüksek kesimlerinde ve yaylarda büyük meşakkatle toplanan ve tescilli ürün olan otlu peynirin içine katılan şifalı otlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Van'da ekonomik getirisi olan ve binlerce aileye ek gelir sağlayan şifalı otlar, kent merkezindeki seyyar satıcılar ve manavlar tarafından halka ulaştırılıyor. İlkbaharın gelmesi ile birlikte dağların yüksek kesimlerinde ve yaylalarda toplanan otlar, peynir başta olmak üzere birçok yemekte de kullanılıyor. Yaklaşık bir aylık ömrü olan otları bir an evvel vatandaşlara ulaştırmak için yoğun mesai harcayan toplayıcılar, bin bir zorlukla otların toplandığını söylediler.

Yıllardır çarşı merkezinde şifalı otları toplayıcılardan alıp halka ulaştırdığını ifade eden Kerem Timur isimli esnaf, "Van'ın yaylalarından gelen otları genellikle peynirde kullanıyoruz. Bunun yanında kurutup keledoş yemeğinde de kullanıyoruz. Heliz, sirmo, çiriş, mende, kengir, keçikulağı var. Bunlar dağın en yüksek tepelerine çıkıp öyle toplanılıyor. Bir kişi akşama kadar ancak 5-6 kilo toplayabilir" dedi.

Fiyatların otun çeşidine göre değiştiğini aktaran Timur, "Helizin kilosu 35 ile 50 TL arasında değişiyor. Sirmo 120 ila 150 TL, çiriş 25 TL, mende ise 50 TL'den başlayıp 85 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bunların dağlarda bir ay ile 40 gün arasında ömrü var. Toplandıktan sonra ise 3 gün içerisinde kullanılması gerekiyor. Eğer dolaba atılmazsa veya kullanılmazsa üç günden sonra çürür. Şu anda işler iyi. Ömrü kısa olduğu için vatandaşlar yüklenip hemen alıyor" ifadelerini kullandı.

Furkan Gilgin isimli esnaf ise yılın sadece bir ayı şifalı otları sattığını belirterek, "Bunlar köylüler tarafından dağdan toplanıp bize getiriliyor. Biz de bunları vatandaşlara sunuyoruz. Bunlar peynir ve yemeklerde kullanılıyor. Salamurasını da tutan var. Bu otlar kalbe, tansiyona, şekere birebirdir. Van'ın peynirini meşhur eden bu otlardır" diye konuştu.

Vatandaşlar ise dağdan toplanan otları beğenerek aldıklarını ifade ederek peynire tadını verenin bu otlar olduğunu söyledi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van'da Otlu Peynire Yoğun İlgi - Son Dakika

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